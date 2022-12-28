Kısmetse Olur Yarışmasında Kırmızı Kart Çıktı! Büyük Aşk Bitti; Öykü Serter Yapılandan Dolayı Utandı; Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?
Youtube ekranlarında fırtınalar koparan Kısmetse Olur’da büyük kriz patlak verdi. Kırmızı kartın çıkmasının ardından; büyük aşkın bitmesi de her şeye tuz biber oldu! Öykü Serter bile yapılanlardan dolayı rahatsız olunca; ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
5 yıl aradan sonra ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar ve kaoslar artık üst seviyeye çıkıyordu. Yarışmanın yeni bölümü heyecanla beklenirken gelen bir haber ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.