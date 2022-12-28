- 28 Ara 2022 - 21:20 G: 28 Ara 2022 - 21:29

Kısmetse Olur Yarışmasında Kırmızı Kart Çıktı! Büyük Aşk Bitti; Öykü Serter Yapılandan Dolayı Utandı; Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?

Youtube ekranlarında fırtınalar koparan Kısmetse Olur’da büyük kriz patlak verdi. Kırmızı kartın çıkmasının ardından; büyük aşkın bitmesi de her şeye tuz biber oldu! Öykü Serter bile yapılanlardan dolayı rahatsız olunca; ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

5 yıl aradan sonra ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar ve kaoslar artık üst seviyeye çıkıyordu. Yarışmanın yeni bölümü heyecanla beklenirken gelen bir haber ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2022 - 21:20 Ankara- Yaşam

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