Kısmetse Olur Yarışmasında Kırmızı Kart Çıktı! Büyük Aşk Bitti; Öykü Serter Yapılandan Dolayı Utandı; Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?

5 yıl aradan sonra ekranlara gelen Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar ve kaoslar artık üst seviyeye çıkıyordu. Yarışmanın yeni bölümü heyecanla beklenirken gelen bir haber ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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