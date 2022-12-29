- 29 Ara 2022 - 13:43 G: 29 Ara 2022 - 14:31

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Büşra Pekin Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Büşra Pekin Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!

Bu senenin yarışmacı kadrosu ile dikkatleri şimdiden üzerine çekmiş olan O Ses Türkiye Yılbaşı programında yarışacak olan isimlerden biri de Büşra Pekin oldu. Yeni yılda seyirci karşısına sahne performansı ile çıkacak olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturmayı da başardı! İşte Büşra Pekin ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bu senenin yarışmacı kadrosu ile dikkatleri şimdiden üzerine çekmiş olan O Ses Türkiye Yılbaşı programında yarışacak olan isimlerden biri de Büşra Pekin oldu. Yeni yılda seyirci karşısına sahne performansı ile çıkacak olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturmayı da başardı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Büşra Pekin kimdir, kaç yaşındadır? Büşra Pekin’in sevgilisi var mı? Büşra Pekin aslen nereli, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Büşra Pekin Bakın Kaç Yaşındaymış!

Büşra Pekin, 1982 yılında ( 40 Yaş) Suudi Arabistan'da doğmuştur ve İzmir'de büyümüştür. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü mezunudur ve 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olarak oyunculuğa adım atmıştır.

2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmış ve 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. 2007 yılında Selen karakteriyle başrolde yer aldığı Kutsal Damacana filmiyle tanınmıştır. 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer alan Pekin, birçok tipleme yaparak adından söz ettirmiştir ve bazı skeçlerin yazarlığını da üstlenmiştir.

2009 yılında Neşeli Hayat filmindeki rolüyle 1 Sadri Alışık ödülü kazanmış ve SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Pekin, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk olmuş ve 2014 yılında Hadi İnşallah filminde Murat Boz ile başrolü paylaşmıştır. Daha sonra Mucize, İtirazım Var, Kolonya Cumhuriyeti, Tatlım Tatlım, Fırıncının Karısı, Bayi Toplantısı gibi filmlerde de başrol oynamıştır.

Büşra Pekin, son olarak 2022 yılında Dilberay filminde ses sanatçısı Dilber Ay'ı canlandırmıştır.

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29 Ara 2022 - 13:43 - Magazin

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