Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı…
Merak ile beklenilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet yüzünü gösterdi. Aralık ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılan EYT düzenlemesinin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan verdi. EYT düzenlemesinin kapsamına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve EYT ile ilgili son detaylar haberimizde...
Merak ile beklenilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet yüzünü gösterdi. Aralık ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılan EYT düzenlemesinin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan verdi. EYT düzenlemesinin kapsamına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş şartının aranıp aranmayacağına dair de konuştu. Peki, EYT düzenlemesi geçti mi? EYT düzenlemesi kapsamı ne, kimleri kapsıyor? EYT şartları neler, yaş aranıyor mu? İşte, detaylar…
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29 Ara 2022 - 16:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.