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29 Ara 2022 - 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı…

Merak ile beklenilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet yüzünü gösterdi. Aralık ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılan EYT düzenlemesinin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan verdi. EYT düzenlemesinin kapsamına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve EYT ile ilgili son detaylar haberimizde...