- 29 Ara 2022 - 16:58 G: 29 Ara 2022 - 17:02

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı…

Merak ile beklenilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet yüzünü gösterdi. Aralık ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılan EYT düzenlemesinin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan verdi. EYT düzenlemesinin kapsamına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve EYT ile ilgili son detaylar haberimizde...

Merak ile beklenilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet yüzünü gösterdi. Aralık ayı bitmeden kamuoyu ile paylaşılan EYT düzenlemesinin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan verdi. EYT düzenlemesinin kapsamına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş şartının aranıp aranmayacağına dair de konuştu. Peki, EYT düzenlemesi geçti mi? EYT düzenlemesi kapsamı ne, kimleri kapsıyor? EYT şartları neler, yaş aranıyor mu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

29 Ara 2022 - 16:58 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Askerlik ve Doğum Borçlanması Yapacakların Dikkatine! 2023’te Zam Üstüne Zam… Gecikenler Kafalarını Duvarlara Vuracak! Mini Bir Servet Olacak… mask
Askerlik ve Doğum Borçlanması Yapacakların Dikkatine! 2023’te Zam Üstüne Zam… Gecikenler Kafalarını Duvarlara Vuracak! Mini Bir Servet Olacak…
EYT’de Son Karar Verildi Mi? Emeklilikte Yaş Sınırı Var Mı? Kimse Bu Kadarını Tahmin Edemiyordu Ama… mask
EYT’de Son Karar Verildi Mi? Emeklilikte Yaş Sınırı Var Mı? Kimse Bu Kadarını Tahmin Edemiyordu Ama…
Emekli Maaş Zammı Ne Zaman Belli Olacak? Hangi Emekli Ne Kadar Maaş Alacak? Emekli Maaşları Ne Zaman Açıklanacak? mask
Emekli Maaş Zammı Ne Zaman Belli Olacak? Hangi Emekli Ne Kadar Maaş Alacak? Emekli Maaşları Ne Zaman Açıklanacak?
EYT’ye Canlı Yayında Nokta Konuldu! Bu İş Tamamen Kapandı; Milyonların Sırtından Öyle Bir Yük Kalktı Ki… “Yok Artık!” mask
EYT’ye Canlı Yayında Nokta Konuldu! Bu İş Tamamen Kapandı; Milyonların Sırtından Öyle Bir Yük Kalktı Ki… “Yok Artık!”
Emekli Maaşı Zam Oranları Belli Oldu! Hesaplamalar tek tek Yapıldı! Asgari Ücretteki Zamla Birebir! Neler Oluyor? mask
Emekli Maaşı Zam Oranları Belli Oldu! Hesaplamalar tek tek Yapıldı! Asgari Ücretteki Zamla Birebir! Neler Oluyor?
EYT'de Yaş Sınırı Olacak Mı, Bu Hafta Çıkacak Mı? Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; Yaş Sınırı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Meğer… mask
EYT'de Yaş Sınırı Olacak Mı, Bu Hafta Çıkacak Mı? Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; Yaş Sınırı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Meğer…
Emekli Vatandaşa 2023 Müjdesi! Tam Tamına 14 Bin TL! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası Promosyon Musluğunu Açtı! Cebi Parayla Dolup Taşacak!... mask
Emekli Vatandaşa 2023 Müjdesi! Tam Tamına 14 Bin TL! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İş Bankası Promosyon Musluğunu Açtı! Cebi Parayla Dolup Taşacak!...
EYT’de Kritik Sürece Girildi! Elini Hızlandırmayan; Cebinden 80 Bin Lirayı Çıkarmaya Göze Alsın! Askerlik ve Doğum Borçlanmalarında Yeni Dönem… mask
EYT’de Kritik Sürece Girildi! Elini Hızlandırmayan; Cebinden 80 Bin Lirayı Çıkarmaya Göze Alsın! Askerlik ve Doğum Borçlanmalarında Yeni Dönem…
EYT’de 8 Eylül 1999 Şoku! Bakan Bilgin’den Dizleri Titretecek Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişi Kuyruklara Diziliyor Ama Ne Fayda… mask
EYT’de 8 Eylül 1999 Şoku! Bakan Bilgin’den Dizleri Titretecek Açıklama Geldi! Milyonlarca Kişi Kuyruklara Diziliyor Ama Ne Fayda…
Emekli Vatandaşın Maaşına En Az Gelecek Zam Belli Oldu! 2023 Yılında Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdine Nokta Konuldu! mask
Emekli Vatandaşın Maaşına En Az Gelecek Zam Belli Oldu! 2023 Yılında Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Geçim Derdine Nokta Konuldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak! mask
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak!
Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak! mask
Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu Mu? 64 Yaşındaki Kadını Taciz Eden Sinan Çileden Çıkarttı! Rahmi Özkan Bir Daha Yüzüne Tükürecek… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu Mu? 64 Yaşındaki Kadını Taciz Eden Sinan Çileden Çıkarttı! Rahmi Özkan Bir Daha Yüzüne Tükürecek…
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Yerden Yere Vuruldu! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Linç Var! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!” mask
Ozan Doğulu ve Sevgilisi Yerden Yere Vuruldu! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Linç Var! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!”
Rus Güzel Alina Boz Yürekleri Hoplattı! Tarzıyla, Elbisesiyle, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Harika Bir Detayasın!” mask
Rus Güzel Alina Boz Yürekleri Hoplattı! Tarzıyla, Elbisesiyle, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Harika Bir Detayasın!”
Gecenin Ucunda Dizisinde Macide’den Bebek Haberi! Kazım Şimdi Bir Sağa Gidecek, Bir Sola… “Akılsız Başın Cezası Gibisin Kazım!” mask
Gecenin Ucunda Dizisinde Macide’den Bebek Haberi! Kazım Şimdi Bir Sağa Gidecek, Bir Sola… “Akılsız Başın Cezası Gibisin Kazım!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL