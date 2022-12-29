Hande Erçel’in İlkokul Görseli Şok Etti! “Mavi’ye Mavi’den Çok Benziyor!” Twitter Resmen Yıkıldı; Yorumlar Gırla…

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla son dönemlerin parlayan yıldızı olan Hande Erçel, sosyal paylaşım sitesi hesabından da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Özellikle yakın zamanlarda daha da aktif kullanmaya başladığı Instagram hesabından en güzel kare ve anlarını paylaşan ünlü oyuncunun son paylaşımlarını da sizler için mercek altına almıştık. Şimdiyse Erçel’in küçüklük fotoğrafında yeğeni Mavi ile olan benzerliği sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Peki, neler oluyor?

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