Hande Erçel’in İlkokul Görseli Şok Etti! “Mavi’ye Mavi’den Çok Benziyor!” Twitter Resmen Yıkıldı; Yorumlar Gırla…
Ünlü oyuncu Hande Erçel’in ilkokul fotoğrafı görenleri şok etti, şaşkından deliye çevirdi. Kız kardeşi Gamze Erçel’in biricik kızı Mavi’ye tıpatıp benzeyen bu fotoğrafın karşısında sosyal medya ve magazin gündemi resmen birbirine girdi. Peki, neler oluyor?
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla son dönemlerin parlayan yıldızı olan Hande Erçel, sosyal paylaşım sitesi hesabından da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Özellikle yakın zamanlarda daha da aktif kullanmaya başladığı Instagram hesabından en güzel kare ve anlarını paylaşan ünlü oyuncunun son paylaşımlarını da sizler için mercek altına almıştık. Şimdiyse Erçel’in küçüklük fotoğrafında yeğeni Mavi ile olan benzerliği sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.