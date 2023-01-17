- 17 Oca 2023 - 13:16 G: 17 Oca 2023 - 13:20

Ankara'da Toplu ulaşım devri bitiyor! Ankarakart 40 TL, Tam Bilet 9.5 TL, Dolmuş 12 TL Oldu! Artık Her Yere Yürüyerek Gideceksiniz!

Geçtiğimiz dönem içerisinde yükselişini sürdüren enflasyon, gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlerin tümüne peş peşe zamların yapılmasına sebep oldu. Oluşan kur farkı, Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarına değer kazandırması, tedarik problemleri ve daha pek çok faktör sebebi ile günden güne zamlanan hizmetler, aylık kazançları sabit olan milyonlarca vatandaşı büyük bir sıkıntının içerisine doğru sürükledi.

2022 yılı boyunca enflasyon ile mücadele kapsamında pek çok önlem alınmış, maaşlar enflasyon üstü iyileştirilmiş ve diğer alanlarda düzenlemeler yapılmış olsa da devam eden savaşın ve diğer değişkenlerin de etkileri ile birlikte giderlerin artmasının önüne geçilememişti. Artan giderler sebebi ile ürünlerin satış fiyatlarına da peşi sıra zamlar yansıtılırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte yeni dönem zamları da vatandaşlara duyurulmaya başlandı.

Ankarakart satış bedelini 18 TL'den 40 TL Oldu!

E-kent firması, Ankara'daki toplu taşıma araçlarının kullanımı için kullanılan Ankarakart'ın satış bedelini 18 TL'den 40 TL'ye yükselttiğini açıklamış.

EGO Genel Müdürlüğü, E-Kent firmasının Ankarakart satış bedelini 18 TL'den 40 TL'ye yükseltmesine ilişkin yaptığı duyuru ile, firma tarafından yapılan bu artışın onay alınmadan gerçekleştirildiğini belirtti. Bu durumda, EGO Genel Müdürlüğü, firma tarafından yapılan bu artışı kabul etmemekte ve halkın bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla yaptığı duyuruda, elektronik ücret toplama işlemlerinin yürütülmesinde söz konusu olan standartların ve uygulamaların takip edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

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17 Oca 2023 - 13:16 - Gündem

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