En azimli burçlar belli oldu! Nerdeyse ellerinden hiçbir şey kurtulmuyor! İşte azmi ile duvarı delen burçlar…

Burçların kişilerin karakterleri üzerinde bıraktıkları etkiler, inkar edilemeyecek noktaya gelmiştir. Aynı ayların aynı tarihlerinde dünyaya gelen insanların benzer kişilik özelliklerine sahip olmaları, bu düşünceyi resmen desteklemektedir. Bazı burçlar daha sakin yapıya sahipken bazıları ise tabir- i caizse yırtıcıdır.

12 burcun her biri farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılsa da hırs, azim, istikrar denince akla yalnızca 3 burç gelir. Aslan, Boğa ve Başak burçlarının istediklerini elde etmek konusunda ne kadar ileri gidebilecekleri, bazı durumlarda kendilerini dahi şaşırtır. Bu üç burcun hedefe giden yolda izledikleri yollar da birbirlerinden farklıdır.

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