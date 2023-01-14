En azimli burçlar belli oldu! Nerdeyse ellerinden hiçbir şey kurtulmuyor! İşte azmi ile duvarı delen burçlar…
Bazı Burçlar kolay pes ederken bazıları ise istediklerini elde etmek konusunda oldukça hırslıdır. Peki, burçlar aleminin en hırslı, en azimli, burçları hangileridir? En azimli burçlar belli oldu! Nerdeyse ellerinden hiçbir şey kurtulmuyor! İşte azmi ile duvarı delen burçlar…İşte Detaylar...
Burçların kişilerin karakterleri üzerinde bıraktıkları etkiler, inkar edilemeyecek noktaya gelmiştir. Aynı ayların aynı tarihlerinde dünyaya gelen insanların benzer kişilik özelliklerine sahip olmaları, bu düşünceyi resmen desteklemektedir. Bazı burçlar daha sakin yapıya sahipken bazıları ise tabir- i caizse yırtıcıdır.
12 burcun her biri farklı özellikleri ile birbirlerinden ayrılsa da hırs, azim, istikrar denince akla yalnızca 3 burç gelir. Aslan, Boğa ve Başak burçlarının istediklerini elde etmek konusunda ne kadar ileri gidebilecekleri, bazı durumlarda kendilerini dahi şaşırtır. Bu üç burcun hedefe giden yolda izledikleri yollar da birbirlerinden farklıdır.
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14 Oca 2023 - 12:39 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.