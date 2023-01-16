Seda Sayan 24’lük Gelini İçin Parayı Bastı! Doğum Günü Hediyesinde Dozu Biraz Abarttı! Tam Tamına...
Her hamlesi olay yaratan ünlüler arasında boy göstere Seda Sayan, 24 yaşına dün giren biricik gelini için parayı resmen bastı. Doğum günü için bir hediye alan Seda Sayan, işin dozunu biraz abarttığı yönde yorumlar alsa bile bunların hiçbirine kulak asmadı. Peki, Seda Sayan biricik gelini Miray Daner için nasıl bir hediye seçti?
Ezgi Eyüpoğlu’yla aşk yaşayan Oğulcan Engin, daha sonra sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı. Bu karardan birkaç ay sonra kendisinden 8 yaş küçük olan Miray Daner’le sevgili olduğu ortaya çıkan Oğulcan Engin ağızları açık bırakmıştı. Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’le uzun bir süredir aşk yaşayan Miray Daber’e biricik kayınvalidesi Seda Sayan’dan gelen doğum günü hediyesi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.