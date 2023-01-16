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16 Oca 2023 - 11:49

Seda Sayan 24’lük Gelini İçin Parayı Bastı! Doğum Günü Hediyesinde Dozu Biraz Abarttı! Tam Tamına...

Her hamlesi olay yaratan ünlüler arasında boy göstere Seda Sayan, 24 yaşına dün giren biricik gelini için parayı resmen bastı. Doğum günü için bir hediye alan Seda Sayan, işin dozunu biraz abarttığı yönde yorumlar alsa bile bunların hiçbirine kulak asmadı. Peki, Seda Sayan biricik gelini Miray Daner için nasıl bir hediye seçti?