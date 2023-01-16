- 16 Oca 2023 - 11:49 G: 16 Oca 2023 - 11:52

Seda Sayan 24’lük Gelini İçin Parayı Bastı! Doğum Günü Hediyesinde Dozu Biraz Abarttı! Tam Tamına...

Her hamlesi olay yaratan ünlüler arasında boy göstere Seda Sayan, 24 yaşına dün giren biricik gelini için parayı resmen bastı. Doğum günü için bir hediye alan Seda Sayan, işin dozunu biraz abarttığı yönde yorumlar alsa bile bunların hiçbirine kulak asmadı. Peki, Seda Sayan biricik gelini Miray Daner için nasıl bir hediye seçti?

Ezgi Eyüpoğlu’yla aşk yaşayan Oğulcan Engin, daha sonra sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı. Bu karardan birkaç ay sonra kendisinden 8 yaş küçük olan Miray Daner’le sevgili olduğu ortaya çıkan Oğulcan Engin ağızları açık bırakmıştı. Seda Sayan’ın biricik oğlu Oğulcan Engin’le uzun bir süredir aşk yaşayan Miray Daber’e biricik kayınvalidesi Seda Sayan’dan gelen doğum günü hediyesi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2023 - 11:49 Amasya- Yaşam

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Seda Sayan 24’lük Gelini İçin Parayı Bastı! Doğum Günü Hediyesinde Dozu Biraz Abarttı! Tam Tamına... mask
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