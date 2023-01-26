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26 Oca 2023 - 16:28

Kurtlar Vadisi Dizisi İçin Gün Verildi! Kanal ve Fragman Ortaya Çıkmıştı, Seyirciler Göbek Atıyor…

Ekranlara damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kurtlar Vadisi için resmen gün verildi! Kanal ve fragman kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı ki, verilen gün ortalığın karışmasına neden oldu. Seyircilerin göbek atmasına bu bilgi, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…