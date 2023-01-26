- 26 Oca 2023 - 16:28 G: 26 Oca 2023 - 16:38

Kurtlar Vadisi Dizisi İçin Gün Verildi! Kanal ve Fragman Ortaya Çıkmıştı, Seyirciler Göbek Atıyor…

Ekranlara damgasını vuran yapımlardan bir tanesi olan Kurtlar Vadisi için resmen gün verildi! Kanal ve fragman kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı ki, verilen gün ortalığın karışmasına neden oldu. Seyircilerin göbek atmasına bu bilgi, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Pala, Süleyman Çakır, Polat Alemdar, Memati, Güllü Erhan… Unutulmaz karakterleri bir araya getiren Kurtlar Vadisi dizisi, özellikle ilk 97 bölümüyle milyonları ekranlara kilitlemişti. Filmleri ve dizisiyle milyonlarca kişiyi etkisi altına almayı başaran Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümlerinin yakında ekranlara geleceği biliniyordu. Öyle ki, kısa bir süre önce fragman ve kanalda belli olmuştu. Şimdiyse asıl bomba patladı! İşte merak edilenler…

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26 Oca 2023 - 16:28 Ankara- Yaşam

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