EYT’li Vatandaşın Maaşındaki Sorun Açığa Çıktı! Aralık Ayında Emekli Olan Ocak Ayındakinden…

Geçtiğimiz günlerde EYT hakkında sorulan soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’linin içlerini rahatlatacak bir ifadeye yer vermişti. Bilgin, “EYT'nin maliyetinin ne kadar olduğunu hesapladık, bütçemizi ona göre hazırladık. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır” sözlerini dile getirmişti. %30 oranında zam yapılması beklenirken gelen zam oranları ise vatandaşın kafasını karıştırmıştı. Peki, neler oluyor?

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