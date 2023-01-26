EYT’li Vatandaşın Maaşındaki Sorun Açığa Çıktı! Aralık Ayında Emekli Olan Ocak Ayındakinden…
EYT’li vatandaşın gündeminde kuşkusuz ne kadar maaş alacağı var! Sorunların tek tek ortaya çıktığı EYT cephesi, emekli maaş hesaplama tablosundaki gidilen değişikliği milyonlara gösterdi. Tüm bunların yanı sıra 2022 yılının Aralık ayında emekli olan bir vatandaşın 2023 yılının Ocak ayında emekli olan vatandaştan daha farklı ödeme alacağı ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde EYT hakkında sorulan soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT’linin içlerini rahatlatacak bir ifadeye yer vermişti. Bilgin, “EYT'nin maliyetinin ne kadar olduğunu hesapladık, bütçemizi ona göre hazırladık. Vatandaş net olarak bilsin, paramız hazır” sözlerini dile getirmişti. %30 oranında zam yapılması beklenirken gelen zam oranları ise vatandaşın kafasını karıştırmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.