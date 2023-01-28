- 28 Oca 2023 - 16:36 G: 28 Oca 2023 - 16:39

Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Müge Anlı’da büyük bir kriz patlak verdi! Canlı yayına katılan ve yaşının 60’a yakın olduğu düşünülen kadının söyledikleri ciddi manada Müge Anlı’nın çıldırmasına neden oldu. Sözleriyle uzun zamandır olaylara sakin kalan Anlı’yı bile çıldırtan kadın, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hafta içi her gün sabah saatlerinde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün farklı bir olayın ele alındığı Müge Anlı’nın programına katılan Fadime Hanım ise Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemişti. Kızının, 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını ifade eden Fadime Hanım, “Ne olur benim kızımı bul” demişti. Anlı ise kızı Nuray’ı bulup getirmişti ama 40 yaşındaki kuzen Engin’le birlikte! Peki, canlı yayında neler oldu?

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28 Oca 2023 - 16:36 Ankara- Yaşam

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