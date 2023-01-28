Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…

Hafta içi her gün sabah saatlerinde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün farklı bir olayın ele alındığı Müge Anlı’nın programına katılan Fadime Hanım ise Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemişti. Kızının, 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını ifade eden Fadime Hanım, “Ne olur benim kızımı bul” demişti. Anlı ise kızı Nuray’ı bulup getirmişti ama 40 yaşındaki kuzen Engin’le birlikte! Peki, canlı yayında neler oldu?

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