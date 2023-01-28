Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Müge Anlı’da büyük bir kriz patlak verdi! Canlı yayına katılan ve yaşının 60’a yakın olduğu düşünülen kadının söyledikleri ciddi manada Müge Anlı’nın çıldırmasına neden oldu. Sözleriyle uzun zamandır olaylara sakin kalan Anlı’yı bile çıldırtan kadın, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hafta içi her gün sabah saatlerinde ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Her gün farklı bir olayın ele alındığı Müge Anlı’nın programına katılan Fadime Hanım ise Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım istemişti. Kızının, 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını ifade eden Fadime Hanım, “Ne olur benim kızımı bul” demişti. Anlı ise kızı Nuray’ı bulup getirmişti ama 40 yaşındaki kuzen Engin’le birlikte! Peki, canlı yayında neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.