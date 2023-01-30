BİM Market Asrın En Büyük İndirimini Başlattı! Airfryer Bile Dip Fiyatlarda! Koşan Alıyor…
Bütçeleri karşılığında uygun fiyatlı alışveriş yapmanın hayalini kuran vatandaşlar, ocak ayının son indirim kampanyalarını sorgulamaya devam ederlerken beklenen indirim haberi BİM’den geldi.
Enflasyonun giderek yükselmesi neticesinde pahalılaşan hayat şartları, tüketicilerin bütçeleri üzerinde resmen deprem etkisi yarattı. Aylık mutfak alışverişlerini dahi artık rahat bir şekilde yapamayan, kırmızı et almayı yalnızca hayal edebilen tüketiciler, zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başladı.
Bim Aktüel
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
30 Oca 2023 - 14:08 - Aktüel Ürünler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.