- 30 Oca 2023 - 14:08

BİM Market Asrın En Büyük İndirimini Başlattı! Airfryer Bile Dip Fiyatlarda! Koşan Alıyor…

Bütçeleri karşılığında uygun fiyatlı alışveriş yapmanın hayalini kuran vatandaşlar, ocak ayının son indirim kampanyalarını sorgulamaya devam ederlerken beklenen indirim haberi BİM’den geldi.

Bim Aktüel

Enflasyonun giderek yükselmesi neticesinde pahalılaşan hayat şartları, tüketicilerin bütçeleri üzerinde resmen deprem etkisi yarattı. Aylık mutfak alışverişlerini dahi artık rahat bir şekilde yapamayan, kırmızı et almayı yalnızca hayal edebilen tüketiciler, zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başladı. 

 

Bim Aktüel

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30 Oca 2023 - 14:08 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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