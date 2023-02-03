- 03 Şub 2023 - 12:31

PTT Az Önce Başlattı! Şubat Ayı Doğalgaz Ödemeleri Hesaplara Yatırıyor! Tüm Detaylar Açıklandı!

Yükselen enflasyonun etkisi ile güncellenen tarifleri göz önünde bulunduran bakanlık, yeni destek tutarını asgari olarak 900 TL, azami olarak ise 2 bin 500 TL olarak belirledi. Yeni dönemde de aynı tutarların hesaplara aktarılacağını ifade eden bakanlık, senede iki kere yapılan fatura desteğine ilişkin ayrıntıları paylaştı. PTT Az Önce Başlattı! Şubat Ayı Doğalgaz Ödemeleri Hesaplara Yatırıyor! Tüm Detaylar Açıklandı! İşte Detaylar...

Enflasyonun yükselmesi ile birlikte artan enerji fiyatları, vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarına da zam olarak yansıdı. Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde zamlanmış olan tarifeler, bütçeleri hali hazırda diğer alanlardan gelen zam güncellemelerinden ötürü sarsılmış olan tüketicileri zor durumda bıraktı. Bu durum karşısında devlet desteklerini araştırmaya başlayan tüketicilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi.

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03 Şub 2023 - 12:31 - Gündem

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