PTT Az Önce Başlattı! Şubat Ayı Doğalgaz Ödemeleri Hesaplara Yatırıyor! Tüm Detaylar Açıklandı!
Yükselen enflasyonun etkisi ile güncellenen tarifleri göz önünde bulunduran bakanlık, yeni destek tutarını asgari olarak 900 TL, azami olarak ise 2 bin 500 TL olarak belirledi. Yeni dönemde de aynı tutarların hesaplara aktarılacağını ifade eden bakanlık, senede iki kere yapılan fatura desteğine ilişkin ayrıntıları paylaştı. PTT Az Önce Başlattı! Şubat Ayı Doğalgaz Ödemeleri Hesaplara Yatırıyor! Tüm Detaylar Açıklandı! İşte Detaylar...
Enflasyonun yükselmesi ile birlikte artan enerji fiyatları, vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarına da zam olarak yansıdı. Son olarak 1 Eylül 2022 tarihinde zamlanmış olan tarifeler, bütçeleri hali hazırda diğer alanlardan gelen zam güncellemelerinden ötürü sarsılmış olan tüketicileri zor durumda bıraktı. Bu durum karşısında devlet desteklerini araştırmaya başlayan tüketicilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi.
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03 Şub 2023 - 12:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.