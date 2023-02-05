- 05 Şub 2023 - 18:34

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Birbirine Girdi! Sette Kriz Var İddiası Twitter’ı Salladı…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in birbirine girdiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. “Sette kriz var” iddiaları Twitter’ın sallanmasına neden oldu. Çok yakın iki arkadaş olmalarına ve Yalı Çapkını dizisindeki uyumlarıyla öne çıkan iki ismin kavgalarının sebepleri sevenlerini şaşırttı. İşte merak edilenler…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamına damgasını vuruyor. Seyircilerin dikkatlerini üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde başrol olarak ise Çetin Tekindor gibi usta bir ismin yanı sıra; Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ön plana çıkıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünün yankıları sürmeye devam ederken yaşananlar seyircileri şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilenler…

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05 Şub 2023 - 18:34 Ankara- Yaşam

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