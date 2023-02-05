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05 Şub 2023 - 18:34

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Birbirine Girdi! Sette Kriz Var İddiası Twitter’ı Salladı…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in birbirine girdiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. “Sette kriz var” iddiaları Twitter’ın sallanmasına neden oldu. Çok yakın iki arkadaş olmalarına ve Yalı Çapkını dizisindeki uyumlarıyla öne çıkan iki ismin kavgalarının sebepleri sevenlerini şaşırttı. İşte merak edilenler…