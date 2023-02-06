Şubat 2023 Emekli Promosyonları Güncellendi! Ziraat Bankası Zirveye Çıkardı; Tavan Seviyeden Verecek!
Emekli promosyon ödemesini tavan tutarlardan almak isteyen emekliler ve EYT’liler için bankalardan gelecek olan haberler büyük önem arz ederken kamu bankasından yüzleri güldüren bir açıklama geldi. Şubat 2023 Emekli Promosyonları Güncellendi! Ziraat Bankası Zirveye Çıkardı; Tavan Seviyeden Verecek! İşte Detaylar...
Yeni yılın gelmesi ile birlikte EYT düzenlemesinde geri sayıma başlandı. Normal şartlarda aralık ayında Meclis’e sunulması planlanan ancak hem bazı kayıtlara ulaşılamaması hem de maliyet hesaplarının devam etmesi sebebi ile yeni yıla sarkan EYT düzenleme çalışmaları, geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler ile gündemde yer aldı. İlk olarak Meclis Başkanlığı’nın onayından geçen, sonrasında ise TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından onaylanan düzenleme çalışmalarının yürürlüğe girmesine son bir adım kaldı.
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06 Şub 2023 - 12:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.