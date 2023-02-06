Şubat 2023 Emekli Promosyonları Güncellendi! Ziraat Bankası Zirveye Çıkardı; Tavan Seviyeden Verecek!

Yeni yılın gelmesi ile birlikte EYT düzenlemesinde geri sayıma başlandı. Normal şartlarda aralık ayında Meclis’e sunulması planlanan ancak hem bazı kayıtlara ulaşılamaması hem de maliyet hesaplarının devam etmesi sebebi ile yeni yıla sarkan EYT düzenleme çalışmaları, geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler ile gündemde yer aldı. İlk olarak Meclis Başkanlığı’nın onayından geçen, sonrasında ise TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından onaylanan düzenleme çalışmalarının yürürlüğe girmesine son bir adım kaldı.

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