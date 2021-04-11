Ankara’nın Kalbinde Yaşayan Bir Eren:Hacı Bayram Veli Kimdir? Hacı Bayram Camii Nerede-Nasıl Gidilir?

Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor. Ankara’nın Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerinden olan Hacı Bayram camii gerek Ankara dışından gerekse de Ankara’dan gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştur. 1427-28 yıllarında yapıldığı düşünülen bu camii aynı zamanda Roma döneminden kalma Augustus Tapınağı’nın bitişiğinde olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Hacı Bayram camii ismini 1352-1429 yılları arasında asıl adı Numan-bin Koyunluca Ahmet olan Hacı Bayram Veli’den almıştır. Ankaralı olan bu zat Bayrami tarikatının kurucusu olan mutasavvıf bir şairdir. Çeşitli kentlerde ilim tahsil ettikten sonra Ankara’ya geri dönen Hacı Bayram Veli’nin kurduğu tarikata binlerce kişi iltihak etmiş ve dönemin Osmanlı padişahları Hacı Bayram Veli’ye büyük teveccüh göstermiştir.

Numan-bin Koyunluca Ahmed olan Hacı Bayram Veli 1352 753 H. senesinde Ankara'nın Solfasol Köyü'nde doğmuştur. Bayrami tarikatının kurucusu, mutasavvıf bir şairdi. Ankara ve Bursa'da tahsilini bitirdikten sonra, Ankara'da Meklike Hatun isimli bir yardımseverin yaptırdığı Karamedrese'de tedrisata başlamıştır.

Büyük tarikat adamlarından Kayserili Şeyh Hamideddin Aksarayi'nin davetine uyarak tarikata girmiştir. Mürşidi ile beraber Şam ve Hicaz'a giderek üç sene orada kalmıştır. Ankara'ya döndükten sonra tarikatını kuran Hacı Bayram Veli'nin çevresinde binlerce mürid bir araya gelmiştir. Hacı Bayram Veli 1429 833 H. tarihinde ölmüştür.

Ankara Hacı Bayram Camii kim yapmıştır?

Hacı Bayram Câmii, Ankara'nın Altındağ ilçe sınırları içerisinde Ulus semtinde bulunan tarihi bir camidir. Augustus (Ogüst) Tapınağı'nın bitişiğindedir. İlk zaviye olarak yapılış tarihi hicri 831 yılı (1427-1428) olan caminin ilk mimarı Mimar Mehmet Bey hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Hacı Bayram'daki çilehane..Ziyarete Açıldı..

Hacı Bayram Veli'nin talebelerini yetiştirdiği çilehanenin kapıları ziyarete açıldı. Çilahane tefekkür etme, düşünme ve bunun yanında eşrefi mahlukat olan insanın bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek işlemiş olduğu kusurları, kabahatleri ve günahlarından dolayı Cenabıhak'tan af ve mağfiret dilediği ve belli bir süre kalınan yer olarak bilinmektedir.

Çilehane kültürünün, Hazreti Muhammed'in Allah ile baş başa kalmak için sığındığı Hira Mağarası'na kadar dayandığınıOrası çok küçük, iki insanın çok zor sığacağı bir yer ve orada Cenabıhak ile baş başa kalarak tefekkür ediyordu. Dolayısıyla çilehane kültürünün tarihçesi Hira Mağarası'na dayanmaktadır.

Hacı Bayram Veli Hazretlerinin bilinen Öğrencileri

Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çok önemli öğrencileri var ama en önemli öğrencisi Akşemseddin Hazretleri'dir. Akşemseddin Hazretleri İstanbul'u fetheden Sultan Fatih'in hocasıdır ve burada yetişmiştir. Diğer bir önemli öğrencisi ise damadı da olan Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'dir. O da bizim tasavvuf kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bir diğeri de Bıçakçı Ömer Efendi'dir. Bu gibi birçok şahsiyet, Hazret'in riyasetinde burada yetişmiştir.

Caminin bahçesinde sekizgen planlı ve kubbeli başka bir türbe de yer alır. Osman Fazıl Paşa Türbesi olarak tanınan bu eser 18. yüzyıla aittir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Camii konumundan Hacı Bayram Veli Camii konumuna Otobüs - 163-3 ile gitmek 41 dk sürer.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (Gata) konumundan Hacı Bayram Veli Camii konumuna Otobüs - 203-3 ile gitmek 18 dk sürer.

Kentpark Alışveriş Merkezi konumundan Hacı Bayram Veli Camii konumuna Otobüs - 171, Otobüs - 530-3 ile gitmek 49 dk sürer.

Koru konumundan Hacı Bayram Veli Camii konumuna Metro - M2, Otobüs - 347 ile gitmek 48 dk sürer.

Kızılay konumundan Hacı Bayram Veli Camii konumuna Otobüs - 413-3 ile gitmek 18 dk sürer.

Bu hatlar Hacı Bayram Veli Camii konumuna yakın duruyor: Metro - M1, Otobüs - 163-3, Otobüs - 203-3, Otobüs - 347, Otobüs - 413-3, Otobüs - 530-3 Kaynak: Ankara Hacı Bayram Camiine nasıl gidilir? Tarihçesi...

Hacı Bayram Camii en belirgin özelliği

Mimar Mehmet Bey'in eseri olan cami, uzunlamasına dikdörtgen planlı tasarlanmış. Taş kaide üzerine tuğla duvarlı olarak inşa edilen yapıya özgünlük kazandıran en önemli özelliği kubbesiz çatısı. Tek sahanlı dini yapının üzeri, kubbe yerine altı parlak ahşap kaplı kiremit bir çatıyla kapatılmış.

Hacı Bayram camii Ankara için manevi bir atmosfer taşımaktadır. Ankara’nın Ulus ilçesinde bulunan bu caminin eski hali küçük restorasyonlarla bugüne ulaştırılmış Osmanlı camilerinin karakteri özelliklerine sahiptir. Dış görünüm olarak oldukça sade bir yapıyı andıran Hacı Bayram Camii içerisinde bulunan el işlemesi çini ve ahşaplarla gelen ziyaretçileri derinden etkilemektedir.

Mimar Mehmet Bey tarafından uzunlamasına dikdörtgen biçimde tasarlanan Hacı Bayram camisi taş kaide üzerine tuğla desenli olarak inşa edilmekle birlikte caminin kubbesi diğer eserlerden farklı olarak düzenlenmiştir. Caminin kubbesinde de altı parlak ahşap görünüme sahip kiremit bir yapı ile kubbe inşa edilmiştir. Tek minareye sahip bu camide iki şerefe bulunmaktadır.

Hacı Bayram camii bugünkü görünümüne 17. yy’ da Hacı Bayram Veli’nin torunlarından olan Mehmet Baba’nın yaptırdığı yenileme çalışmalarıyla kavuşmuştur. Caminin çinileri, ahşap tavanları, mihrap ve minber süslemeleriyle yenilenmiş 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarıyla 6000 kişinin birlikte ibadet edebileceği bir alana dönüştürülmüştür.

Hacı Bayram Camii Ankara’nın Neresindedir?

Hacı Bayram camii Ankara’nın en merkezi konumlarından olan Altındağ ilçesindeki Ulus semtinde yer almaktadır. Ulus meydanına yürüme mesafesinde olan bu camii şehir dışından hızlı tren veya otobüsle gelecek olanlar için metro ile kolay ulaşım imkanına sahiptir.

Hacı Bayram camisine gitmek için metro ya da otobüsten Ulus semtinde indikten sonra Anafartalar Caddesi’nden Hisar Parkı Caddesi’ne yönünüzü çevirmeniz ve son olarak rotanızı Hürriyet Caddesi’nde sonlandırmanız sayesinde camiye ulaşabilir ve rota üzerinde tarihi restorasyona uygun binaları ve küçük dükkanları ziyaret ederek hediyelik eşya dahil olmak üzere alışveriş yapabilirsiniz.

Hacı Bayram Veli türbesi nerede diyenler de Hacı Bayram camii bitişiğinde bulunan camiden farklı bir tasarıma sahip mermer girişli ve sekizgen ölçülü Hacı Bayram Veli türbesini de ziyaret edebilirler.