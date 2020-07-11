Mamak Obezıteye savaş açtı! Hanımlara beslenme tüyoları

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri bünyesinde kurs gören kadınlar için Diyetler Çöpe Projesi başlattı. Doğru beslenmenin öneminden besinlerin tüketimine vücut tiplerinden obezitenin tanımına kadar birçok konunun ele alındığı proje kapsamında Aile Merkezi kursiyerleri için Yaşam Boyu Sağlık ve Beslenme Seminerleri düzenlenmeye başlandı.

HANIMLARA BESLENME TÜYOLARI

İlki Ahmet Yesevi Aile Merkezinde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek verilen seminerler ayda bir kez beş aile merkezinde gerçekleştirilecek.

MAMAK OBEZITEYE SAVAŞ AÇTI

Beslenme Uzmanı Sümeyye Betül Türk tarafından verilen seminerde beslenme tanımı yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar beslenme faktörleri obezite yanlış diyetler kahvaltı tüketiminin önemi ve fiziksel aktivitenin öneminin yanı sıra sağlıklı beslenme önerileri anlatıldı.

Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin beslenme ve uyku kadar önemli olduğunu vurgulayan Beslenme Uzmanı Türk Düzenli egzersiz ile yeterli ve dengeli bir beslenme sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarındandır. Aşırı tuz tüketimi sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Obezite küresel bir halk sorunudur. Obezite başlı başına bir hastalık olduğu gibi kalp hastalıkları diyabet hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda zemin hazırlayarak sağlığımızı ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Obezitenin önlenmesi için yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivitenin arttırılması gerekmektedir şeklinde konuştu. Seminerin çok faydalı geçtiğini söyleyen kursiyerler ise emeği geçen herkese teşekkür etti.