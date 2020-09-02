İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını anlatan ve 3 sezon devam eden The Crown Netflix dizisi merak konusu oldu. The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown Konusu Nedir, nerede çekildi? Dizi Gerçek mi?

The Crown Konusu Nedir?

Son günlerde çok popüler olan The Crown, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahta geçtikten sonraki 10 yıllık çarpıcı dönemi anlatmaktadır. Büyük krallıkta yaşanan aşk, entrika ve siyasi olaylar dizinin gidişatına yön veriyor.