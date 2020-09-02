The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown Konusu Nedir, Nerede Çekildi? Dizi Gerçek mi?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını anlatan ve 3 sezon devam eden The Crown Netflix dizisi merak konusu oldu. The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown Konusu Nedir, nerede çekildi? Dizi Gerçek mi?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hayatını anlatan ve 3 sezon devam eden The Crown Netflix dizisi merak konusu oldu. The Crown 4. Sezon tarihi belli oldu! The Crown Konusu Nedir, nerede çekildi? Dizi Gerçek mi?
The Crown Konusu Nedir?
Son günlerde çok popüler olan The Crown, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahta geçtikten sonraki 10 yıllık çarpıcı dönemi anlatmaktadır. Büyük krallıkta yaşanan aşk, entrika ve siyasi olaylar dizinin gidişatına yön veriyor.
02 Eyl 2020 - 22:59 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.