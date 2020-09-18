Sen Çal Kapımı 10. Bölüm Eda'nın Giydiği Kıyafetler ve Fiyatları (Hande Erçel)

Fox TV ekranlarının son dönem iddialı dizilerinden Sen Çal Kapımı her hafta Çarşamba günü yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı dizinin sevilen başrolü Hande Erçel’in dizide Eda Yıldız karakteri ile giydiği her kıyafet ise her hafta izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Sen Çal Kapımı dizisinin ekrana gelen 10. bölümünde Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel’in giydiği kıyafetler merak konusu oldu. Şıklığı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran başarılı oyuncunun kıyafetlerinin markası ise özellikle dizinin kadın takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dizide giydiği kıyafetlerin fiyatları ise dudak uçuklatan cinsten.

Yeni Sezon Tanıtımında Giydiği Kıyafet Büyük Beğeni Topladı

Fox TV ekranlarının yeni sezon dizilerinden Sen Çal Kapımı kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel’in kıyafetleri ise her hafta dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan Fox TV’nin yeni sezon tanıtımının yayınlanmasının ardından burada Hande Erçel’in giydiği beyaz ve derin yırtmaçlı elbisesinin Fidan Şimşek tarafından tasarlandığı öğrenildi. Çekim için özel olarak tasarlanan kıyafetin fiyatı ise merak konusu.

Sen Çal Kapımı Dizisi Eda’nın Kırmızı Çiçekli Elbisesi

Sen Çal Kapımı dizinin ekrana gelen son bölümünde Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel’in giydiği çiçekli kırmızı elbise büyük beğeni topladı. Elbisenin birçok kişi tarafından araştırılmaya başlamasının ardından markası ve fiyatı ise dikkat çekiyor. Dizinin sevilen karakteri Eda tarafından bir sahnede giyilen kırmızı çiçekli elbisenin markasının New Arrivals markasına ait olduğu öğrenildi. Öte yandan Sel Çal Kapımı Eda’nın kırmızı çiçekli elbisesinin fiyatı ise 545 TL.

Seç Çal Kapımı Dizisi Eda’nın Giydiği Kıyafetler

Dizide Eda karakterine hayat veren Hande Erçel’in Sen Çal Kapımı dizisinin 10’uncu son bölümünde giydiği diğer kıyafetlerin markası:

· Tişört: Dilvin – Şort (Pembe): J By Jessica Kovacs

· Siyah Üst ve Jean: Levis

· Sweatshirt: Junqualoffficial

· Ceket: Sagaza x İlknur Şeref

· Tişört: Bershka