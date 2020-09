Anasayfa/

18 Eyl 2020 - 11:33

Sen Çal Kapımı 10. Bölüm Eda'nın Giydiği Kıyafetler ve Fiyatları (Hande Erçel)

Fox TV ekranlarının son dönem iddialı dizilerinden Sen Çal Kapımı her hafta Çarşamba günü yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı dizinin sevilen başrolü Hande Erçel’in dizide Eda Yıldız karakteri ile giydiği her kıyafet ise her hafta izleyiciler tarafından merak ediliyor.