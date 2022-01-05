Ankara Altındağ Pazar Yerleri 2022! Bugün Altındağ'da nerede pazar var? İşte Altındağ Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara'da Altındağ ilçesinde haftanın her günü farklı semtlerde kurulan birçok semt pazarı bulunur. Altındağ Belediyesi vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için birçok yeni pazar yeri inşa etmiştir.
Ankara'da Altındağ ilçesinde haftanın her günü farklı semtlerde kurulan birçok semt pazarı bulunur. Altındağ Belediyesi vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için birçok yeni pazar yeri inşa etmiştir. Modern pazar yerlerinin inşası ile Altındağlı vatandaşlar haftanın her günü farklı semtlerde konforlu alışveriş imkanı yakalamaktadırlar.
Altındağ Belediyesi tarafından dizaynı ve rahatlığı düşünülen pazar yerlerinin içeriği de vatandaşları mutlu etmektedir. Birçok semt pazarından farklı olarak ihtiyaç duyulan her türlü ürünün rahatlıkla bulunabildiği semt pazarlarında fiyatlar da oldukça uygundur.
Altındağ Belediyesi tarafından son dönemde yeni açılan pazar yerlerinden bazıları korona virüs sürecinde kapatılmış ya da çeşitli kısıtlamalara maruz kalmıştır. Korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerden biri de pazar yerlerinin kapatılması olmuştur. Sürecin normalleşmesi ile beraber birçok pazar yeri yeniden açılmaya başlanmıştır. Altındağ semt pazarları da çeşitli ürünleri ve ucuz fiyatları ile aktif olarak yeniden hizmete sunulmuştur.
Ankara Altındağ'da Hangi Günler Hangi Semtte Pazar Var?
Ankara ilinin Altındağ ilçesinde aktif olarak kullanılan birçok semt pazarı bulunmaktadır. Altındağ semt pazarları şu şekilde sıralanabilir:
Baraj Semt Pazarı
Adres: Muhtarlık Yanı 11.Etap Girişi
Pazar Günü: Pazartesi
Karapürçek Semt Pazarı
Adres: Karapürçek Mah. 309. Cadde No:51
Pazar Günü: Salı
Doğantepe Semt Pazarı
Adres: Doğantepe Mahallesi 2. Cadde üzeri
Pazar Günü: Salı
Aydınlıkevler Semt Pazarı
Adres: Aydınlıkevler Mah. İstinye ve Göveren Sokaklar arası
Pazar Günü: Salı
Battalgazi Semt Pazarı
Adres: Alemdağ Mahallesi 6. Cadde ile 1. Cadde arası
Pazar Günü: Çarşamba
Güneşevler Semt Pazarı
Adres: Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi 20-26. Sokaklar arası
Pazar Günü: Çarşamba
Başpınar Semt Pazarı
Adres: Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi 68-69. Sokaklar arası
Pazar Günü: Perşembe
Site Yıldız Semt Pazarı
Adres: Ali Ersoy Mah. 61-67-38-84. Sokaklar arası
Pazar Günü: Cuma
Aydınlıkevler Semt Pazarı
Adres: Aydınlıkevler Mah. Şehit Cemalettin Caddesi Üzeri
Pazar Günü: Cumartesi
İskitlerSemt Pazarı
Adres: Tesviyeci Sokak ile Seçim Sokak arası
Pazar Günü: Cumartesi
Örnek Semt Pazarı
Adres: Hızır Reis Caddesi Pamuk Sokak Üzeri
Pazar Günü: Pazar
Gülpınar Semt Pazarı
Adres: Yıldıztepe Mah. 166. Cad.No:23
Pazar Günü: Pazar
Beşikkaya Semt Pazarı
Adres: Beşikkaya Mahallesi 459-458-461. Sokaklar arası
Pazar Günü: Pazar
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.