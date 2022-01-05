- 05 Oca 2022 - 15:01 G: 05 Oca 2022 - 15:03

Ankara Altındağ Pazar Yerleri 2022! Bugün Altındağ'da nerede pazar var? İşte Altındağ Pazar Yerleri ve Günleri

Ankara'da Altındağ ilçesinde haftanın her günü farklı semtlerde kurulan birçok semt pazarı bulunur. Altındağ Belediyesi vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için birçok yeni pazar yeri inşa etmiştir.

Ankara'da Altındağ ilçesinde haftanın her günü farklı semtlerde kurulan birçok semt pazarı bulunur. Altındağ Belediyesi vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi için birçok yeni pazar yeri inşa etmiştir. Modern pazar yerlerinin inşası ile Altındağlı vatandaşlar haftanın her günü farklı semtlerde konforlu alışveriş imkanı yakalamaktadırlar.

Altındağ Belediyesi tarafından dizaynı ve rahatlığı düşünülen pazar yerlerinin içeriği de vatandaşları mutlu etmektedir. Birçok semt pazarından farklı olarak ihtiyaç duyulan her türlü ürünün rahatlıkla bulunabildiği semt pazarlarında fiyatlar da oldukça uygundur.

Altındağ Belediyesi tarafından son dönemde yeni açılan pazar yerlerinden bazıları korona virüs sürecinde kapatılmış ya da çeşitli kısıtlamalara maruz kalmıştır. Korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik alınan tedbirlerden biri de pazar yerlerinin kapatılması olmuştur. Sürecin normalleşmesi ile beraber birçok pazar yeri yeniden açılmaya başlanmıştır. Altındağ semt pazarları da çeşitli ürünleri ve ucuz fiyatları ile aktif olarak yeniden hizmete sunulmuştur.

Ankara Altındağ'da Hangi Günler Hangi Semtte Pazar Var?

Ankara ilinin Altındağ ilçesinde aktif olarak kullanılan birçok semt pazarı bulunmaktadır. Altındağ semt pazarları şu şekilde sıralanabilir:

Baraj Semt Pazarı

Adres: Muhtarlık Yanı 11.Etap Girişi

Pazar Günü: Pazartesi

Karapürçek Semt Pazarı

Adres: Karapürçek Mah. 309. Cadde No:51

Pazar Günü: Salı

Doğantepe Semt Pazarı

Adres: Doğantepe Mahallesi 2. Cadde üzeri

Pazar Günü: Salı

Aydınlıkevler Semt Pazarı

Adres: Aydınlıkevler Mah. İstinye ve Göveren Sokaklar arası

Pazar Günü: Salı

Battalgazi Semt Pazarı

Adres: Alemdağ Mahallesi 6. Cadde ile 1. Cadde arası

Pazar Günü: Çarşamba

Güneşevler Semt Pazarı

Adres: Güneşevler Mahallesi Malazgirt Caddesi 20-26. Sokaklar arası

Pazar Günü: Çarşamba

Başpınar Semt Pazarı

Adres: Başpınar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi 68-69. Sokaklar arası

Pazar Günü: Perşembe

Site Yıldız Semt Pazarı

Adres: Ali Ersoy Mah. 61-67-38-84. Sokaklar arası

Pazar Günü: Cuma

Aydınlıkevler Semt Pazarı

Adres: Aydınlıkevler Mah. Şehit Cemalettin Caddesi Üzeri

Pazar Günü: Cumartesi

İskitlerSemt Pazarı

Adres: Tesviyeci Sokak ile Seçim Sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

Örnek Semt Pazarı

Adres: Hızır Reis Caddesi Pamuk Sokak Üzeri

Pazar Günü: Pazar

Gülpınar Semt Pazarı

Adres: Yıldıztepe Mah. 166. Cad.No:23

Pazar Günü: Pazar

Beşikkaya Semt Pazarı

Adres: Beşikkaya Mahallesi 459-458-461. Sokaklar arası

Pazar Günü: Pazar

05 Oca 2022 - 15:01 Ankara/ Altindağ- Yaşam

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