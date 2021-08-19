Ankara'da Kırtasiye Malzemesi Nereden Alınır? En Ucuz Kırtasiye Ürünleri Ankara...

2020-2021 eğitim öğretim döneminin de başlaması ile veliler okul alışverişini düşünmeye başladı. Özellikle ilkokula başlayacak çocuğu olanlar daha da heyecanlı kırtasiye alışverişinde. Okulların açılması ile başlayan bu tatlı heyecan yanında ekonomik kaygıları da getiriyor. Çocuğunun okul ve kırtasiye alışverişini yapacak olan veliler hem güzel ve kaliteli ürünler almak istiyor hem de ipin ucunu kaçırmak istemiyor. Ankara'da okulların açılması ile beraber en uygun kırtasiye malzemesi satılan yerler araştırılmaya başlandı.

Okul eşyaları ve kırtasiye malzemeleri deyince son dönemlerde A1010 ve BİM gibi süper market zincirleri akla gelir olmaya başladı. Okulların açılması ve ara tatil dönemlerinde yoğunlukla olmakla beraber birçok süper market zinciri de kırtasiye malzemesi satmaya başladı. Veliler bu marketleri fiyat bakımından değerlendirseler de ürün çeşitliliğinin az olması ve birçok kırtasiye malzemesinin bulunmaması sorun yaratıyor. Özellikle okulların ilk açılacağı dönemde kalabalık bir liste sahibi olan aileler kırtasiye alışverişlerini toplu olarak yapmak istiyor. Ancak A101 vb. marketler maalesef ürün çeşitliliği sebebiyle tercih edilmiyor. Veliler kırtasiye malzemelerinin tamamını alabileceği, kaliteli ve uygun fiyatlı yerler arıyorlar.

Ankara Saman Pazarı'ndan Kırtasiye Malzemesi Alınır Mı?

Ankara kalabalık nüfusuna bağlı olarak ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan birçok öğrencinin de yaşadığı şehirlerden biri. Öğrenci sayısının fazla olması da kırtasiye alışverişini düşünen fazla veli anlamına geliyor. Neyse ki Ankara farklı semtlerde sahip olduğu kırtasiye malzemeleri satıcıları ile velilere çeşitli kolaylıkların sağlandığı şehirlerden biri. Ankara'da bulunan Saman pazarı ise kırtasiye alışverişi için en uygun olan semtlerden biri.

Birçok ürünün ucuz fiyatlara satıldığı Saman pazarı aynı zamanda gezilecek yerlerden de biri Ankara'da. Kırtasiye malzemeleri satan dükkanları barındırması yönü ile de böyle dönemlerde velilerin tek adresi olmaya devam ediyor. Saman pazarında bulunan çok katlı toptancılar birçok ürünle beraber kırtasiye malzemesi de satıyor. Burada satılan kırtasiye malzemelerinin ucuz olmasının yanı sıra birinci kalite markalardan oluşması da Ankaralı velileri rahatlatan noktalardan biri. Ankara'da ucuz ve kaliteli kırtasiye malzemesinin tek adresi Saman pazarı.

Yaptığımız incelemede Ankara'da öne çıkan kırtasiyeler

1 – Ankara Gölbaşı Kırtasiye Ürünleri

Gaziosmanpaşa, 374. Sk. No:11/A, 06830 Gölbaşı/Ankara, Türkiye

2 - Kırtasiyecim.com | Kırtasiye

Mustafa Kemal, 2113. Sk. No:1, 06510 Çankaya/Ankara, Türkiye

3 - Yılmazlar Kırtasiye İth. İhr. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Melih Gökçek Blv. No:104, 06378 İvedik Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

4 - Öz Ankara Kırtasiye

Beştepe Söğütözü Caddesi No:6 D:Block 7, 06560 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

5 - Selo Kırtasiye Toptan İthalat ve Dış Ticaret

Kızılay, Şht. Adem Yavuz Sk. No:15/21, 06420 Çankaya/Ankara, Türkiye

6 - Şan Kırtasiye Malzemeleri

Ulubey, Taşdelen cad. Kalım Sokak Mobilyacılar Sitesi 4/B, 06360 Altındağ/Ankara, Türkiye

7 - Ofis Ostim Kırtasiye

Bağdat Cd. No:368, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara, Türkiye

8 - Süzer Kırtasiye Temizlik Ürünleri

Karargahtepe, Atış Cd., 06120 Keçiören/Ankara, Türkiye

9 - Denizyıldızı Kırtasiye

30 Ağustos, Ayşecik Sk. No:7 D:B, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

10 - Kahraman Temizlik Kauçuk Kırtasiye Ürünleri

Batı Sitesi, 2331. Sk. No:25, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

11 - Atak Grup Dijital Baskı Ürünleri Kağıt ve Kırt. Malz. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Öveçler, Şehit Cengiz Karaca Mah. 1053 Cd, Dikmen Cd. 9/A, 06793 Çankaya, Türkiye

12 - Ercan Kırtasiye Bilgisayar Ofis ve Büro Malzemeleri

ZİRAAT Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Örnek Mah. Sağ Sok. 4/A WATSAP 0531 310 48, D:41, 06110 Altındağ/Ankara, Türkiye

13 - Bilinçsel Kitap Kırtasiye Dijital Baskı ve Sanatsal Malzemeler

Ahi Mesut, 06794 Etimesgut/Ankara, Türkiye

14 - Atak Grup Dijital Baskı Ürünleri Kağıt ve Kırt. Malz. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Ata, 1065. Cd (2. Cd.) No:151, 06460 Çankaya/Ankara, Türkiye

15 - Kahraman Temizlik, Kauçuk ve Kırtasiye Ürünleri

Batı Sitesi Mahallesi Coşkunırmak İş Merkezi, 2331. Sokak 3/B No:22 Batıkent /ANKARA, 06370 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

16 - Karakalem Kırtasiye

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Blv. No:90/D, Çayyolu/Çankaya/Ankara, 06810 Çankaya/Ankara, Türkiye

17 - Yonca Proje Kırtasiye Ltd. Şti.

İVEDİK OSB. Serhat Mahallesi 1354. Caddesi Fora İş Merkezi, D:No:138/54, 06378 Yenimahalle, Türkiye

18 - İpek Toptan Kırtasiye

Yeni Ziraat Mahallesi, 659. Cad 13 - A, 06110 Altındağ/Ankara, Türkiye

19 - OfisMarkt Kırtasiye, Ofis Malzemeleri, Dijital Baskı,Temizlik ve Hijyen Ürünleri

Aşağı Öveçler, 1333. Sk. No: 9, 06460 Çankaya/Ankara, Türkiye

20 - Eymen Kitap Kırtasiye

Demetevler, 357. Cadde no5/A, 06200 Yenimahalle/Ankara, Türkiye

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