Ankara'da Kırtasiye Malzemesi Nereden Alınır? En Ucuz Kırtasiye Ürünleri Ankara...

Küçük Esnaf - Küçük esnafın yok olmaya başladığı şu süreçte kırtasiye malzemelerinin alım adresi olarak gösterdiği noktaların fiyat politikalarının çok ucuz olmadığını neye göre adres belirttiğini anlayamamaktayım. İnsanların her türlü kahrını küçük esnaf çeker (evindeki sıkıntıyı anlatır mecburen dinlersin parası olmaz yazdırır yazarsın depresyona girer anlatır dinlersin her türlü kahrını çekersin)ama Eylül ayında ya büyük markete gider yada sizin de ön plana çıkarttığınız gibi saman pazarı vs. yerlere gider .Oysa ki haberlerinizi yaparken KIRTASİYE KIRTASİYEDEN alınır. EN UYGUNUDA EVİNİZE EN YAKIN OLANIDIR. Şeklinde haberler yapabilseniz. Saygılarımla