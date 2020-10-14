Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam...
Ankara'da duyanları şaşkına çeviren ve birçok kişinin inanmadığı çok büyük ve şaşırtıcı bir olay meydana geldi. O olay, uzun yıllardan beri gündem konularından biri olurken; daha da detayları öğrenenler öğrendikleri karşısında donakaldı. Peki, Ankara'da yaşanan o esrarengiz olay ne? Detayları neler?
Ankara, birçok esrarengiz olaya ev sahipliği yapan bir şehir. Genel olarak İç Anadolu böyle olurken; bu olaylar Ankara'da çok daha fazla meydana geliyor. Peki o esrarengiz olay ne? Detayları neler?
Ankara'da yukarıda da bahsettiğimiz üzere duyanları şaşkına çeviren esrarengiz olaylar bitmek bilmiyor! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.