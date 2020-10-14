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- 14 Eki 2020 - 22:14 G: 14 Eki 2020 - 22:25

Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam...

Ankara'da duyanları şaşkına çeviren ve birçok kişinin inanmadığı çok büyük ve şaşırtıcı bir olay meydana geldi. O olay, uzun yıllardan beri gündem konularından biri olurken; daha da detayları öğrenenler öğrendikleri karşısında donakaldı. Peki, Ankara'da yaşanan o esrarengiz olay ne? Detayları neler?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara, birçok esrarengiz olaya ev sahipliği yapan bir şehir. Genel olarak İç Anadolu böyle olurken; bu olaylar Ankara'da çok daha fazla meydana geliyor. Peki o esrarengiz olay ne? Detayları neler? 

Ankara'da yukarıda da bahsettiğimiz üzere duyanları şaşkına çeviren esrarengiz olaylar bitmek bilmiyor! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

14 Eki 2020 - 22:14 Ankara- Yaşam

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Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam... mask
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