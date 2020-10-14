Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam...

Ankara, birçok esrarengiz olaya ev sahipliği yapan bir şehir. Genel olarak İç Anadolu böyle olurken; bu olaylar Ankara'da çok daha fazla meydana geliyor. Peki o esrarengiz olay ne? Detayları neler?

Ankara'da yukarıda da bahsettiğimiz üzere duyanları şaşkına çeviren esrarengiz olaylar bitmek bilmiyor! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>