Ankara'da Görenlerin, Duyanların, Dinleyenlerin Ağzını Açık Bırakan Olay! Bu Esrarengizlik Karşısında Bayılmamak Elde Değil... Hala Görülüyor!

Ankara; çok çeşit mucizeye konu olan bir şehir. Tüm ilçeleriyle birlikte adını sık sık duyuran Ankara'da; balıklarla ilgili olayı duyan herkes, kulaklarına inanamıyor. Öyle ki bu olaya inanmayanlar ise; gerçeği gözleriyle görünce hayrete düşüyor. Peki, Ankara'da yaşanan bu esrarengiz olayın sebebi ne? Balıklar ne yapıyor?

Ankara'da Polatlı ilçesindeki bu esrarengiz olayı duyan, gören herkes şok üstüne şok yaşıyor. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>