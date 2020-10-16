Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Eki 2020 - 20:54 G: 16 Eki 2020 - 20:55

Ankara'da Görenlerin, Duyanların, Dinleyenlerin Ağzını Açık Bırakan Olay! Bu Esrarengizlik Karşısında Bayılmamak Elde Değil... Hala Görülüyor!

Ankara'da öyle bir olay yaşanıyor ki, duyan gören herkes şok üstüne şok yaşıyor. Polatlı ilçe sınırlarında bulunan Ilıca köyünde; çok uzun yıllardan beri kullanılmakta olan Ilıca Suyu'nda yaşananlar değil Ankara; Türkiye genelinde yankı uyandırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara; çok çeşit mucizeye konu olan bir şehir. Tüm ilçeleriyle birlikte adını sık sık duyuran Ankara'da; balıklarla ilgili olayı duyan herkes, kulaklarına inanamıyor. Öyle ki bu olaya inanmayanlar ise; gerçeği gözleriyle görünce hayrete düşüyor. Peki, Ankara'da yaşanan bu esrarengiz olayın sebebi ne? Balıklar ne yapıyor?

Ankara'da Polatlı ilçesindeki bu esrarengiz olayı duyan, gören herkes şok üstüne şok yaşıyor. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

16 Eki 2020 - 20:54 Ankara- Yaşam

# ANKARA EFSANELERİ VE HİKAYELER İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Esenboğa adı nereden geliyor? İşte Esenboğa Havalimanı'nın tarihi hikayesi mask
Ankara Esenboğa adı nereden geliyor? İşte Esenboğa Havalimanı'nın tarihi hikayesi
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi... mask
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...
Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam... mask
Ankara'da Duyanları Şaşkına Çeviren, İnanılmaz Olay! Bastonunu Toprağa Vurunca Yer Yarıldı, Su Fışkırdı! Düşüp Kalan Yaşlı Adam...
Ankara'da Deniz Var mı? Sürekli Ortaya Yeni Bir Deniz Çıkıyor; Kimileri Duyunca İnanamıyor! Ankara'ya Deniz Gelecek mi? mask
Ankara'da Deniz Var mı? Sürekli Ortaya Yeni Bir Deniz Çıkıyor; Kimileri Duyunca İnanamıyor! Ankara'ya Deniz Gelecek mi?
Ankara'da Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki, Duyanların içi titredi! Şehir Böyle Kurulmuş ve Sembolü Buradaymış... Esrarengiz Gerçek! mask
Ankara'da Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı ki, Duyanların içi titredi! Şehir Böyle Kurulmuş ve Sembolü Buradaymış... Esrarengiz Gerçek!
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Bir Ankara Efsanesi Karyağdı Hatun Hikayesi! Karyağdı Hatun Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Okuyanları Titreten O Olay! Gölün Oluşma Anı Ortaya Çıktı, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Mucize..." mask
Ankara'da Okuyanları Titreten O Olay! Gölün Oluşma Anı Ortaya Çıktı, Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! "Mucize..."
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Anadolu'nun Kadın Evliyaları! Tezveren Sultan Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor mask
Ankara'da Kalpleri Gün Işığıyla Dolduran Bir Eren Var! Hem de Göbeğinde... Hacı Bayram Veli'yi Duyanlar Bir Daha Unutamıyor
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etil alkol ile metil alkol nasıl ayırt edilir? Arasındaki fark nedir? mask
Etil alkol ile metil alkol nasıl ayırt edilir? Arasındaki fark nedir?
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo! mask
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir? mask
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir?
Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır? mask
Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır?
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor?
Ankara Sincan’da Bebek Kütüphanesi hizmete girdi mask
Ankara Sincan’da Bebek Kütüphanesi hizmete girdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL