- 14 Ara 2021 - 23:59 G: 15 Ara 2021 - 00:01

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Tarih Belli Oldu, Meteoroloji Açıkladı...

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Sonbahar aylarının gelmesi ve havaların serinlemeye başlaması ile hava durumu verileri daha sıkı takip edilmeye başlandı. Türkiye'nin her yerinde geçişlerin yaşandığı sonbahar mevsiminde havaların nasıl değişeceği ve yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? Sonbahar aylarının gelmesi ve havaların serinlemeye başlaması ile hava durumu verileri daha sıkı takip edilmeye başlandı.

Türkiye'nin her yerinde geçişlerin yaşandığı sonbahar mevsiminde havaların nasıl değişeceği ve yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kışa geçilirken ve özellikle de yılbaşının yaklaşması ile kar yağışlarının başlayacağı tarih merak ediliyor.

Kar yağışının en çok görüldüğü karasal iklim sahibi şehirlerden Ankara'da da karın ne zaman geleceği sorulmaya başlandı. Havanın yavaş yavaş serinlemesi ile etrafın bembeyaz olduğu günler hatırlandı. Havaların soğumaya başlaması ile beraber Ankaralılar kar yağışı ne zaman olacak aramalarına başladı bile. Vatandaşlar şehirlerine yağacak ilk karı heyecanla bekliyor.

Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2021? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son paylaştığı verilere göre; 15 Aralık 2021 Çarşamba günü yağmur geçişleri olacak başkent Ankara’da 16 Aralık 2021 Perşembe günü hava sıcaklığının 2 derece ve altına inmesiyle hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ankara'da Kar yağışı 17 Aralık 2021 Cuma günü yer yer etkisini artırarak 18 Aralık Cumartesi ve 19 Aralık Pazar günü Başkent Beyaza Bürünecek.

Ankara'da İklim Nasıldır?

İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara tipik olarak karasal iklime sahip şehirlerden biridir. Yazların kurak geçtiği bu mevsim kışları oldukça sert ve bol kar yağışlıdır. Ankara'da bozkır ikliminin bir özelliği olarak yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık değişimi çok belirgindir. İklimin daha ılıman ve tercih edilir olması özelliğiyle bahar ayları turistlerin gezi için seçmesi gereken mevsimlerdir.

Ankara'da en sıcak aylar yaz mevsiminde temmuz ve ağustos ayları olur. Hiç yağışında görülmediği bu aylar oldukça kurak geçer. Bununla beraber kış mevsiminde de hava eksilere düşecek kadar soğur. Ankara'da hem yağışın görüldüğü hem de ılıman havanın hakim olduğu dönem ise ilkbahardır. Özellikle mart ve nisan aylarında hem yağmur görülür hem de hava ılık olur. Tam bir gezi dönemidir.

Ankara'da Kar Yağışı Hangi Aylarda Görülür?

Ankara ilinin mevsim normallerine göre kar yağışı havanın en soğuduğu ocak ve şubat aylarında görülür. Genellikle yılbaşı ile başlayan kar yağışlarının bu sene daha geç başlayacağı tahmin ediliyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde olmasının kar yağışını geciktirmesi bekleniyor.

Ankara'da her sene heyecanla beklenen kar yağışlarının gecikecek olması vatandaşlar üzdü. Ocak ve şubat aylarında eksi 7'ye kadar düşen sıcaklığın nasıl olacağı ise merak ediliyor.

14 Ara 2021 - 23:59 Ankara- Yaşam

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