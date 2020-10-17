Ankara'da Bu Semtlere Girenler Değil, Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor! Tehlikeli Semtler Listesi Yayınlandı, Sonuçlar Şok Edici...
Türkiye'nin başkenti Ankara kalabalık ve farklı nüfus yapısı ile ilgi çekiyır. Trükiye'nin en kalabalık ili olan Ankara birçok ilçe ve semte sahip. Şehrin tüm semtlerinde ise farklı hayatlar yaşanıyor. Büyük bir şehir olan Ankara'da çok fazla insan ve sent çeşitliliği var kimi semtler son derece nezih, güvenli ve eğitim seviyesi yüksek insanlara ev sahipliği yapıyorken kimi semtlerde ise tehlike ve zor yaşam şartları bulunuyor.
Ankara şehri insanları ve semtleri ile mozaik bir yapıdadır. Her kültürden, ekonomik seviyeden ve yaşam biçiminden insanları bu şehirde bulmak mümkündür. Türkiye'nin başkenti olan bu şehir bir yandan siyesetin ve bürokrasinin merkezi, doğal ve tarihi güzelliklere sahip yer olarak tanımlanırken diğer yandan da tehlikeli semtleri ile adından bahsediyor. Ankara'da hep anlatılan bu semtlerin nereler olduğu, hangi suçların görüldüğü ve bu semtlerde yaşayan insanların yaşam biçimleri ise merak ediliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.