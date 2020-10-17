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- 17 Eki 2020 - 18:52 G: 17 Eki 2020 - 19:06

Ankara'da Bu Semtlere Girenler Değil, Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor! Tehlikeli Semtler Listesi Yayınlandı, Sonuçlar Şok Edici...

Türkiye'nin başkenti Ankara kalabalık ve farklı nüfus yapısı ile ilgi çekiyır. Trükiye'nin en kalabalık ili olan Ankara birçok ilçe ve semte sahip. Şehrin tüm semtlerinde ise farklı hayatlar yaşanıyor. Büyük bir şehir olan Ankara'da çok fazla insan ve sent çeşitliliği var kimi semtler son derece nezih, güvenli ve eğitim seviyesi yüksek insanlara ev sahipliği yapıyorken kimi semtlerde ise tehlike ve zor yaşam şartları bulunuyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara şehri insanları ve semtleri ile mozaik bir yapıdadır. Her kültürden, ekonomik seviyeden ve yaşam biçiminden insanları bu şehirde bulmak mümkündür. Türkiye'nin başkenti olan bu şehir bir yandan siyesetin ve bürokrasinin merkezi, doğal ve tarihi güzelliklere sahip yer olarak tanımlanırken diğer yandan da tehlikeli semtleri ile adından bahsediyor. Ankara'da hep anlatılan bu semtlerin nereler olduğu, hangi suçların görüldüğü ve bu semtlerde yaşayan insanların yaşam biçimleri ise merak ediliyor.

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17 Eki 2020 - 18:52 Ankara- Yaşam

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