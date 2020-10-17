Ankara'da Bu Semtlere Girenler Değil, Görenler Korkudan Tir Tir Titriyor! Tehlikeli Semtler Listesi Yayınlandı, Sonuçlar Şok Edici...

Ankara şehri insanları ve semtleri ile mozaik bir yapıdadır. Her kültürden, ekonomik seviyeden ve yaşam biçiminden insanları bu şehirde bulmak mümkündür. Türkiye'nin başkenti olan bu şehir bir yandan siyesetin ve bürokrasinin merkezi, doğal ve tarihi güzelliklere sahip yer olarak tanımlanırken diğer yandan da tehlikeli semtleri ile adından bahsediyor. Ankara'da hep anlatılan bu semtlerin nereler olduğu, hangi suçların görüldüğü ve bu semtlerde yaşayan insanların yaşam biçimleri ise merak ediliyor.

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>