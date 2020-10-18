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- 18 Eki 2020 - 10:13 G: 18 Eki 2020 - 10:31

Ankara Kaç Yılında Başkent Oldu? Ankara Neden Başkent Seçildi?

Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Son nüfus sayımlarına göre (2019) 5,639,076 kişi Ankara sınırları içerisinde kalan 25 ilçede yaşamaktadır. Konum itibari ile ülkenin merkezi, kalbi niteliğindedir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara, Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Son nüfus sayımlarına göre (2019) 5,639,076 kişi Ankara sınırları içerisinde kalan 25 ilçede yaşamaktadır. Konum itibari ile ülkenin merkezi, kalbi niteliğindedir. İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye birçok ile neredeyse aynı mesafede bulunan Ankara, Türkiye’nin kalbinde yer almaktadır.

Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk; Amasya, Erzurum, Sivas gibi çeşitli şehirlerde Kurtuluş Savaşı hazırlığı yaptı. O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul idi. Ankara ise Anadolu’nun ortasında yer alan, tüm cephelere yakınlığıyla bilinen bir kentti ve savaş yönetimi için idealdi.

Coğrafi olarak vatanımızın merkezinde sayılmasının yanı sıra Milli Mücadele Dönemi’nde de haberleşme ve ulaşım bakımından da avantajlı konumdadır. Demiryolu ağlarının da Ankara’dan geçtiği o dönem için bilinmektedir. Bütün bu özelliklerin birbiri üzerine gelmesiyle beraber Ankara Milli Mücadele Dönemi’nde bütün cephelere eşit mesafede olması sebebiyle bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği yer haline gelmiştir.

Bağımsızlık mücadelesi sırasında Ankara’nın üzerine düşen stratejik ve siyasi rol, şehrin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Vatanımızın düşmanlardan kurtulmasının hemen ardından yeni kurulacak bir devlet için elbette bir başkent ihtiyacı doğmuştur. İsmet Paşa ve on dört arkadaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Ankara’nın başkent olması için yasa teklifi verdiler. Bunun üzerine 13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ankara yeni Türkiye Devleti’nin başkent olarak kabul edilmiştir.

Ankara, başkent olmasının ardından hızlı bir şekilde ilerleme kaydetti, büyüdü, gelişti. Bugün hükümetin merkezi olarak saygın bir yer, uluslararası güçlü bir kuvvet haline gelmiştir.

18 Eki 2020 - 10:13 Ankara- Yaşam

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