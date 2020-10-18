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- 18 Eki 2020 - 11:14 G: 18 Eki 2020 - 11:21

Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 18 Ekim 2020

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 39 milyon 964 bini geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 39 milyon 964 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 114 bin 700 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 39 milyon 964 bin 70'e çıkarken virüs saptanan 29 milyon 891 bin 357 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 958 bin 13 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 342 bin 665 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 224 bin 282 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 494 bin 551), Brezilya (5 milyon 224 bin 362), Rusya (1 milyon 384 bin 235), İspanya (982 bin 723), Arjantin (979 bin 119), Kolombiya (952 bin 371), Fransa (867 bin 197), Peru (865 bin 549), Meksika (847 bin 108), İngiltere (705 bin 428) Güney Afrika (702 bin 131), İran (526 bin 490 ), Şili (490 bin 3), Irak (423 bin 524), İtalya (402 bin 536), Bangladeş (387 bin 295), Almanya (361 bin 733), Endonezya (357 bin 762), Filipinler (354 bin 338), Türkiye (345 bin 678), Suudi Arabistan (341 bin 854), Pakistan (323 bin 19) ve İsrail (302 bin 832)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (153 bin 690), Hindistan (114 bin 64), Meksika (86 bin 59), İngiltere (43 bin 579), İtalya (36 bin 474), İspanya (33 bin 775), Peru (33 bin 702), Fransa (33 bin 392), İran (30 bin 123), Kolombiya (28 bin 803), Arjantin (26 bin 107), Rusya (24 bin 2), Güney Afrika (18 bin 408), Şili (13 bin 588), Endonezya (12 bin 431), Ekvador (12 bin 357), Belçika (10 bin 392) ve Irak (10,198)."

18 Eki 2020 - 11:14 AA Ankara- Sağlık

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