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- 19 Eki 2020 - 22:08 G: 19 Eki 2020 - 22:29

Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi!

Ankara'da kabus gibi bir Aşk-ı Memnu vakası yaşandı! Söz konusu olayın beraberinde, Adnan Ziyagil tarafından dizide söylenen "Oğlum o senin yengen yengen" repliği sosyal medyada anıldı. O akıllara durgunluk veren flaş sahne gerçekten yaşandı. Ankara'da meydana gelen bu olayla birlikte, Türkiye'nin bir dönem en çok izlenen dizileri arasında yer almakta olan Aşk-ı Memnu akıllara geldi. Selçuk Yöntem'in hayat verdiği, dizinin kilit karakterlerinden olan Adnan Ziyagil karakteri gerçek oldu...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizide yeğen darbesi yiyen Adnan Ziyagil'in; Ankara'da gerçek versiyonu ortaya çıktı. Yaşanan olay, okuyan herkes; olayı duyduklarında şok geçirdiklerine, böyle bir rezillik olamayacağını belirttiler. Peki, Ankara'da yaşanan söz konusu olayın detayları neler? 

Ankara'da yaşanan olay herkesi şoka soktu ve "pes artık" dedirtti! Aşk-ı Memnu dizisinin 31. bölümüyle birlikte ekranlara gelen sahne akıllara kazındı. Fakat bu kez olaylar, o sahnede yaşandığı gibi aile içinde halledilmedi, karakola yansıtıldı.

19 Eki 2020 - 22:08 Ankara- Yaşam

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