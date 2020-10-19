Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi!
Ankara'da kabus gibi bir Aşk-ı Memnu vakası yaşandı! Söz konusu olayın beraberinde, Adnan Ziyagil tarafından dizide söylenen "Oğlum o senin yengen yengen" repliği sosyal medyada anıldı. O akıllara durgunluk veren flaş sahne gerçekten yaşandı. Ankara'da meydana gelen bu olayla birlikte, Türkiye'nin bir dönem en çok izlenen dizileri arasında yer almakta olan Aşk-ı Memnu akıllara geldi. Selçuk Yöntem'in hayat verdiği, dizinin kilit karakterlerinden olan Adnan Ziyagil karakteri gerçek oldu...
Dizide yeğen darbesi yiyen Adnan Ziyagil'in; Ankara'da gerçek versiyonu ortaya çıktı. Yaşanan olay, okuyan herkes; olayı duyduklarında şok geçirdiklerine, böyle bir rezillik olamayacağını belirttiler. Peki, Ankara'da yaşanan söz konusu olayın detayları neler?
Ankara'da yaşanan olay herkesi şoka soktu ve "pes artık" dedirtti! Aşk-ı Memnu dizisinin 31. bölümüyle birlikte ekranlara gelen sahne akıllara kazındı. Fakat bu kez olaylar, o sahnede yaşandığı gibi aile içinde halledilmedi, karakola yansıtıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.