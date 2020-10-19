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19 Eki 2020 - 22:08

Ankara'da Kabus Gibi Aşk-ı Memnu Vakası! Dizi Gerçek Oldu, Yeğen Yengesine Öyle Yaklaştı ki; Akıllara Bihter - Behlül Geldi!

Ankara'da kabus gibi bir Aşk-ı Memnu vakası yaşandı! Söz konusu olayın beraberinde, Adnan Ziyagil tarafından dizide söylenen "Oğlum o senin yengen yengen" repliği sosyal medyada anıldı. O akıllara durgunluk veren flaş sahne gerçekten yaşandı. Ankara'da meydana gelen bu olayla birlikte, Türkiye'nin bir dönem en çok izlenen dizileri arasında yer almakta olan Aşk-ı Memnu akıllara geldi. Selçuk Yöntem'in hayat verdiği, dizinin kilit karakterlerinden olan Adnan Ziyagil karakteri gerçek oldu...