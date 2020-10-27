Yasak Elma'nın Yıldız Oyuncusu Koronavirüs Açıklamasıyla Yeri Göğü Titretti! "Yok Artık..."

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve reyting rekoru kıran Yasak Elma dizisinde ortaya çıkan koronavirüs söylentileri endişe yarattı. Dizinin başarılı başrol oyuncularından biri olan Eda Ece’nin hastalanması koronavirüs olduğu endişesini doğurdu. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece, hasta olduğunu ama covid olmadığını söyledi.

Yaptığı paylaşımın devamında sette olduğunu ve hiç halinin olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, takipçilerine bir de şarkı armağan etti. Hayranlarına 90’lardan bir şarkı armağan eden Eda Ece, açıklamasını ‘bol peçeteli bir gün’ ifadesiyle bitirdi.



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