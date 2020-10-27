Yasak Elma'nın Yıldız Oyuncusu Koronavirüs Açıklamasıyla Yeri Göğü Titretti! "Yok Artık..."
Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Eda Ece, koronavirüs hastalığına yakalandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yasak Elma’nın Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece’nin hasta olması hayranlarında endişe yaratırken, iyi olduğunu söyleyen Eda Ece, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. İşte tüm detaylar…
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ve reyting rekoru kıran Yasak Elma dizisinde ortaya çıkan koronavirüs söylentileri endişe yarattı. Dizinin başarılı başrol oyuncularından biri olan Eda Ece’nin hastalanması koronavirüs olduğu endişesini doğurdu. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece, hasta olduğunu ama covid olmadığını söyledi.
Yaptığı paylaşımın devamında sette olduğunu ve hiç halinin olmadığını söyleyen başarılı oyuncu, takipçilerine bir de şarkı armağan etti. Hayranlarına 90’lardan bir şarkı armağan eden Eda Ece, açıklamasını ‘bol peçeteli bir gün’ ifadesiyle bitirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.