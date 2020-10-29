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- 29 Eki 2020 - 13:57 G: 29 Eki 2020 - 14:16

Ankara Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

2019 yerel seçimlerinde Ankara Beypazarı Belediye Başkanı olan Tuncer Kaplan hakkında vatandaşlar araştırma yapmaktadır. Yerel seçimlerde oy çoğunluğu ile Beypazarı Belediye Başkanı olan Tuncer Kaplan'ın hayatı, nereli olduğu ve eğitim durumu gibi ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

2019 yerel seçimlerinde Ankara Beypazarı Belediye Başkanı olan Tuncer Kaplan hakkında vatandaşlar araştırma yapmaktadır. Yerel seçimlerde oy çoğunluğu ile Beypazarı Belediye Başkanı olan Tuncer Kaplan'ın hayatı, nereli olduğu ve eğitim durumu gibi ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Özellikle Beypazarı'nda ikamet eden vatandaşların birçoğu Tuncer Kaplan'ın hayatını ve siyasi kariyerini merak etmektedir.

2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Beypazarı Belediye Başkanlığı için adaylık koyan Tunver Kaplan'ın siyasete ne zaman başladığı ve hangi siyasi partilerde görev yaptığı da merak edilmektedir.

Tuncer Kaplan Kimdir?

Ankara Beypazarı Belediye Başkanı olan Tuncer Kaplan 1968 yılında Beypazarı ilçesinin Tacettin Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Ankara Beypazarlı olan Tuncer Kaplan ilk, orta ve lise eğitimini de Beypazarı'nda tamamlamıştır. Tuncer Kaplan üniversite eğitimi için Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gitmiştir. Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde okuyan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, üniversiteden onur belgesi alarak mezun olmuştur. İngilizce ve Fransızca bilen Tuncer Kaplan şuanda Yakın Doğu Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimine devam eden Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Tuncer Kaplan 2009 ile 20014 yılları arasında BELSO A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Çiftçiliğe olan ilgisi devam eden Kaplan KAPLAN LTD. ŞTİ firmasının da sahibidir.

Tuncer Kaplan'ın Siyasi Kariyeri

Eğitim ve çalışma hayatı oldukça başarılı olan Tuncer Kaplan 1993 yılından beri siyasetin içindedir. 193 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı ve İlçe Başkan Yardımcılığı ile başlayan siyasi hayatı 1998 yılında Fazilet Partisi'nde İlçe Başkanlığı görevini üstlenmesi ile devam etmiştir.

Tuncer Kaplan AK Parti Ankara İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerin ardından 2006 yılında ilçe başkanı olmuştur. Tuncer Kaplan hem 2014 hem de 2019 yılındaki yerel seçimleri kazanmış ve iki dönemdir Ankara Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yapmaktadır.

29 Eki 2020 - 13:57 Ankara/ Beypazari- Biyografi

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