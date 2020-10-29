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- 29 Eki 2020 - 15:47 G: 29 Eki 2020 - 16:11

Kurtlar Vadisi'nin Efsanesi Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a mı Transfer Edildi?

Yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer olacağı konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile Necati Şaşmaz'ın yeniden bir araya gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine transfer olacağı konuşuluyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile Necati Şaşmaz'ın yeniden bir araya gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kurtlar Vadisi dizisi uzun yıllar önce yayınlanmış ve ekranların en çok izlenen dizisi olmuştu. Döneminde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca Çakır karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz da Çakır karakteri ile yakın olan Polat Alemdar'ı canlandırmıştı. Tekrarları hala ilgi ile izlenen Kurtlar Vadisi dizisinde beraber rol olan Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ın yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

Süleyman Çakır ve Polat Alemdar Yeniden Bir Araya Mı Geliyor?

Türk televizyon tarihinin en popüler karakterlerinden Süleyman Çakır'ı canlandıran Oktay Kaynarca ve Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden biraraya geleceği konuşuluyor. Ortaya atılan iddialara göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Polat Alemdar olarak girecek olan Necati Şaşmaz'ın, Hızır Çakırbeyli ile aynı masaya oturacağı ve dizide bir süre rol alacağı konuşuluyor.

Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ı yeniden bir arada görmek isteyen izleyici heyecanla Polat Alemdar'ın kadroya dahil olmasını bekliyor. Dizide Hızır Çakırbeyli ve Polat Alemdar ilişkisinin nasıl olacağı ise merak ediliyor.

Necati Şaşmaz Ne Zaman Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Dahil Olacak?

Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar rolü ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine gireceği ile ilgili iddialar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısından ise konu ile ilgili net bir açıklama gelmedi. Yapımcı açıklama yapmadığı için konu kesin olmamakla beraber Necati Şaşmaz'ın ne zaman kadroya dahil olacağı da belli değil. İkiliyi yeniden bir arada görmek isteyen izleyici ise yapım şirketinden gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

29 Eki 2020 - 15:47 - Dizi Haberleri

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