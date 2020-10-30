Mucize Doktor Dizisinde Öyle Bir Konu Ele Alınacak Ki, İzleyenler Şoklardan Şok Beğenecek! Ülke Gündeminde Bomba Etkisi Yaratacak!

Dizi içerisinde Türkiye’nin uzun süre gündeminde klan konularından bir tanesi işleniyor. Bu konunun işlenmesi ve farkındalık yaratması sosyal medyada da büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye’de uzun süre gündemde kalan o olay yeniden hatırlandı. Bu durum adeta ülke gündemine bomba etkisi yaratacak.

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümün ilk fragmanının yayınlanması pek çok kişide şok etkisi oluşturdu. Dizinin 36. Bölümünde işlenecek olan o konu sosyal medyada da büyük bir gündem etkisi yarattı. Dizinin yeni bölümünde Kadir Şeker olayı işlenecek.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>