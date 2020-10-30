Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Eki 2020 - 20:59 G: 30 Eki 2020 - 21:14

Mucize Doktor Dizisinde Öyle Bir Konu Ele Alınacak Ki, İzleyenler Şoklardan Şok Beğenecek! Ülke Gündeminde Bomba Etkisi Yaratacak!

Mucize Doktor dizisinin 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bu fragmanın yayınlanması ardından dizi izleyicileri adeta şok geçirdiler. İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı ve dizide şok eden o konu…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizi içerisinde Türkiye’nin uzun süre gündeminde klan konularından bir tanesi işleniyor. Bu konunun işlenmesi ve farkındalık yaratması sosyal medyada da büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye’de uzun süre gündemde kalan o olay yeniden hatırlandı. Bu durum adeta ülke gündemine bomba etkisi yaratacak.

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümün ilk fragmanının yayınlanması pek çok kişide şok etkisi oluşturdu. Dizinin 36. Bölümünde işlenecek olan o konu sosyal medyada da büyük bir gündem etkisi yarattı. Dizinin yeni bölümünde Kadir Şeker olayı işlenecek.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

30 Eki 2020 - 20:59 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Hikaye Bitiyor Mu? Masumlar Apartmanı Sonu... mask
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Hikaye Bitiyor Mu? Masumlar Apartmanı Sonu...
Şeref Sözü Dizisi Nerede Çekiliyor? Adabeyli Konağı Hangi Adada? mask
Şeref Sözü Dizisi Nerede Çekiliyor? Adabeyli Konağı Hangi Adada?
Akıncı Dizisi Oyuncuları! Akıncı Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Akıncı Dizisi Oyuncuları! Akıncı Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Kurtlar Vadisi Pusu Sonunda Başlıyor! Tozu Dumana Katacak… Her Şey Belli Oldu! Yayın Tarihi Ne Zaman? mask
Kurtlar Vadisi Pusu Sonunda Başlıyor! Tozu Dumana Katacak… Her Şey Belli Oldu! Yayın Tarihi Ne Zaman?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale Doğru Yürümeye Başladı! O İsimden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Sevenleri Dondu Kaldı… “Yeni Bölümü İle Veda Ediyor!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Finale Doğru Yürümeye Başladı! O İsimden Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Sevenleri Dondu Kaldı… “Yeni Bölümü İle Veda Ediyor!”
Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çocukluk Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Babil Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Babil Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 30 Ekim Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir Kişi Veda Etti Ki, Sosyal Medya Hop İndi Hop Kalktı! Reyting Kurbanı Oldu… mask
Yasak Elma Dizisinden Öyle Bir Kişi Veda Etti Ki, Sosyal Medya Hop İndi Hop Kalktı! Reyting Kurbanı Oldu…
Ankara'da Koronavirüste Kasım Alarmı Verildi! Tam 2 Gün Sonra... Hastanelerin Durumu Herkesi Şoka Soktu! mask
Ankara'da Koronavirüste Kasım Alarmı Verildi! Tam 2 Gün Sonra... Hastanelerin Durumu Herkesi Şoka Soktu!
Masterchef'te İfşa Şoklarının En Büyüğü! O Yarışmacının Babası İfşaladı, Bu Kez Acun Ilıcalı Gerçekten Çıldırabilir! mask
Masterchef'te İfşa Şoklarının En Büyüğü! O Yarışmacının Babası İfşaladı, Bu Kez Acun Ilıcalı Gerçekten Çıldırabilir!
Binlerce Vatandaş İş Sahibi Olacak! Beklenen Efsane Haber Verildi! Tam Tamına 220.000 Kişi Alınacak, Şartlar Çok Basit! Hemen Başvurun… mask
Binlerce Vatandaş İş Sahibi Olacak! Beklenen Efsane Haber Verildi! Tam Tamına 220.000 Kişi Alınacak, Şartlar Çok Basit! Hemen Başvurun…
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Hikaye Bitiyor Mu? Masumlar Apartmanı Sonu... mask
Masumlar Apartmanı Final Mi Yapıyor? Hikaye Bitiyor Mu? Masumlar Apartmanı Sonu...
Şeref Sözü Dizisi Nerede Çekiliyor? Adabeyli Konağı Hangi Adada? mask
Şeref Sözü Dizisi Nerede Çekiliyor? Adabeyli Konağı Hangi Adada?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL