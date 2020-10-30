Mucize Doktor Dizisinde Öyle Bir Konu Ele Alınacak Ki, İzleyenler Şoklardan Şok Beğenecek! Ülke Gündeminde Bomba Etkisi Yaratacak!
Mucize Doktor dizisinin 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bu fragmanın yayınlanması ardından dizi izleyicileri adeta şok geçirdiler. İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı ve dizide şok eden o konu…
Dizi içerisinde Türkiye’nin uzun süre gündeminde klan konularından bir tanesi işleniyor. Bu konunun işlenmesi ve farkındalık yaratması sosyal medyada da büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye’de uzun süre gündemde kalan o olay yeniden hatırlandı. Bu durum adeta ülke gündemine bomba etkisi yaratacak.
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümün ilk fragmanının yayınlanması pek çok kişide şok etkisi oluşturdu. Dizinin 36. Bölümünde işlenecek olan o konu sosyal medyada da büyük bir gündem etkisi yarattı. Dizinin yeni bölümünde Kadir Şeker olayı işlenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.