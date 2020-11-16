Ankara Akın Akın Bu Bayilere Koşuyor! Bayilerin Önünde Kuyruk Oluştu! Ankara'nın En Çok İkramiye Kazandıran Milli Piyango Bayileri Hangisi?
Yılbaşı yaklaşırken tüm Türkiye'yi saran Milli Piyango heyecanı daha şimdiden bayilerin önünde kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Ankara Akın Akın Bu Bayilere Koşuyor! Bayilerin Önünde Kuyruk Oluştu! Ankara'nın En Çok İkramiye Kazandıran Milli Piyango Bayileri Hangisi? Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her sektörü derinden sarsan koronavirüs salgını nedeniyle her vatandaş maddi zorluklar içine girdi ve çareyi şans oyunlarında aramaya başladı.
Özellikle Milli Piyango'nun el değiştirmesi ile birlikte büyük yeniliklerin yaşanması ve çekiliş günlerinin arttırılması, bu oyunlara olan talebi de aynı doğrultuda yükseltti.
Hemen hemen haftanın her günü oynanan şans oyunları, zor durumda olan vatandaşlar için bir umut ve çıkış kapısı oldu.
Bir an önce borçlarından kurtulmak, batmak üzere olan iş yerini kurtarmak ve hayata tutunmak isteyen her vatandaş akın akın şans oyunları bayilerine koştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.