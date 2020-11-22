Gönül Dağı Dizisinden inanılmaz Atak! Reyting sonuçlarını görenler şaşırdı kaldı... Masterchef reyting

21 kasım Cumartesi günü tüm televizyonların iddalı dizileri yer almakta. Kuzey yıldızı, Gönül dağı, masterchef, ibo show vardı. Açıklanan reyting sonuçlarına göre TRT1 dizisi Gönül Dağı dizisi Total izlenme oranlarına göre 3. sırada yer aldı.

Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir? >>> Bilgi İçin TIKLAYINIZ

Reyting sonuçları 21 Kasım Cumartesi

TOTAL İLK 10 PROGRAM

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SHOW TV GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX GÖNÜL DAĞI TRT 1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8 KUZEY YILDIZI İLK ASK (ÖZET) SHOW TV SHOW ANA HABER SHOW TV İBO SHOW STAR TV SEN ÇAL KAPIMI FOX İBO SHOW ÖZET STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

GÖNÜL DAĞI TRT 1

İBO SHOW STAR TV

SEN ÇAL KAPIMI FOX

KUZEY YILDIZI İLK ASK SHOW TV

SHOW ANA HABER SHOW TV

MASTERCHEF TÜRKİYE OZET TV8

GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1

BİR ANNENİN GÜNAHI KANAL D