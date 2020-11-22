Gönül Dağı Dizisinden inanılmaz Atak! Reyting sonuçlarını görenler şaşırdı kaldı... Masterchef reyting
21 kasım Cumartesi günü tüm televizyonların iddalı dizileri yer almakta. Kuzey yıldızı, Gönül dağı, masterchef, ibo show vardı. İşte reytin sonuçları açıklandı....
21 kasım Cumartesi günü tüm televizyonların iddalı dizileri yer almakta. Kuzey yıldızı, Gönül dağı, masterchef, ibo show vardı. Açıklanan reyting sonuçlarına göre TRT1 dizisi Gönül Dağı dizisi Total izlenme oranlarına göre 3. sırada yer aldı.
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Reyting sonuçları 21 Kasım Cumartesi
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- KUZEY YILDIZI İLK AŞK SHOW TV
- GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
- GÖNÜL DAĞI TRT 1
- MASTERCHEF TÜRKİYE TV8
- KUZEY YILDIZI İLK ASK (ÖZET) SHOW TV
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- İBO SHOW STAR TV
- SEN ÇAL KAPIMI FOX
- İBO SHOW ÖZET STAR TV
AB İLK 10 PROGRAM
GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
GÖNÜL DAĞI TRT 1
İBO SHOW STAR TV
SEN ÇAL KAPIMI FOX
KUZEY YILDIZI İLK ASK SHOW TV
SHOW ANA HABER SHOW TV
MASTERCHEF TÜRKİYE OZET TV8
GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1
BİR ANNENİN GÜNAHI KANAL D
22 Kas 2020 - 21:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.