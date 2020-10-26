Gönül Dağı Nerede Çekiliyor? Gönül Dağı Oyuncuları Kimler? Konusu Nedir?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümü ile 17 Ekim cumartesi akşamı ekrana geldi. Yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden geçer not almayı başaran dizi sıcak hikayesi ile ilgi çekti. İlk iki bölümü ekrana gelen dizide yaşanacaklar merak edilmeye başlandı bile. İzleyicinin takdirini kazanmaya başlayan dizi her hafta cumartesi günleri TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

Başrollerini Berk Altan ve Gülsüm Ali İlhan'ın paylaşacağı Gönül Dağı dizisi yayınlanan ilk 2 bölümü ile seyircide merak uyandırmayı başardı. Dizinin ilk bölümünden sonra sosyal medyada da konuşulması ile izleyiciler yapım ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı.

Gönül Dağı Dizisinin Konusu Nedir?

TRT1'in iddialı yapımlarından olması beklenen Gönül Dağı dizisi bir Anadolu kasabasında yaşayan gençlerin hikayesini anlatıyor. Hayallerin, aşkın ve imkansızlıkların anlatıldığı sıcak bir hikaye olan Gönül Dağı eğlenceli senaryosu ile de dikkat çekiyor.

Gönül Dağı dizisi bir bozkır kasabasında yaşayan Taner'in kuzenleri ile beraber yaptıkları uçağı uçurma hayallerini ve Taner'in unutamadığı çocukluk aşkı Dilek'i bir gün görme umudu ile yaşamasını anlatıyor. Taner ve kuzenlerinin hayalleri ve aşkları birçok efsaneye ev sahipliği yapan bir bozkır kasabasında hayat buluyor.

Gönül Dağı Dizisinin Hikayesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Gönül Dağı dizisi Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinden esinlenerek yapılmıştır. Yazdığı hikayelerde yaşadığı coğrafyanın ve bozkırın sıcak ve samimi ortamını, kurulan hayalleri ve yaşanan aşkları anlatan Mustafa Çiftçi'nin hikayelerinde uyarlanan dizi ilk iki bölümü ile sevildi.

Gönül Dağı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı da izleyici tarafından merak ediliyor. Dizinin çekimlerinin Yozgat'ta yapılacağı konuşulsa da Eskişehir'de yapılmaya başlanmıştır. Eskişehir'in Sivrihisar köyünde çekimler devam etmektedir.

Gönül Dağı Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Altan, Gülsüm Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Yavuz Sepetçi, Gülhan Tekin, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Şebnem Dilligil ve Ege Aydan gibi isimler yer almaktadır.