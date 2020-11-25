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- 25 Kas 2020 - 10:13 G: 25 Kas 2020 - 10:36

Migros Teknoloji Mağazalarına Resti Çekti! iPhone 11 Telefonunu Tam Tamına 5.999 Liraya Satacak! Telefon Almak İsteyenler Acele Etsin…

Türkiye’nin en büyük marketler zinciri arasında olan Migros, yaptığı kampanalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Telefon fiyatlarında olan indirimler ile gündeme gelen Migros, kampanyalarına iPhone 11 telefonunu dâhil etti. Her sene telefon fiyatlarında yaptığı indirimler ile alıcılarını memnun etmeyi başarmıştı. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Migros Teknoloji Mağazalarına Resti Çekti! iPhone 11 Telefonunu Tam Tamına 5.999 Liraya Satacak! Telefon Almak İsteyenler Acele Etsin… iPhone 11 fiyatlarında yaptığı kampanyalar ile gündeme gelen Migros, geçen sen satışa sunduğu ürünü çok büyük indirimler ile tekrardan alıcılarına sunuyor. Geçen sene 5.999 TL olarak satışa sunduğu iPhone 11 cep telefonunun resmi satıcısındaki fiyatı 7,299 TL’ydi. Yaptığı kampanya ile çok büyük indirimlerin altına imza atan Migros, bu sene de müşterilerini şaşırtmayı başarıyor.

Ülke genelinde Apple ürünlerine olan ilgi büyük ölçüde artmış durumda. Sistem özellikleri ve kullanış tarzı olarak bambaşka bir deneyim ile karşımıza çıkan iPhone modelleri alıcılarını memnun etmeyi başarıyor. iPhone cep telefonlarına büyük bir ilgi görülmeye başladı. Çeşitli kampanyalar ile gündeme gelen iPhone cep telefonları bu sezon Migros mağazalarında düşü fiyattan satışa sunuldu.

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25 Kas 2020 - 10:13 - Teknoloji

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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