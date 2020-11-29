Ankara'da Koronavirüste Aralık Ayında Sosyal Hayat Tamamen Bitiyor! Yeni Yasaklar Ortaya Çıktı, Eski Günler Başlıyor! Herkesin Dikkatine...

2 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak olan bildirgeyle birlikte Aralık ayı boyunca Cumartesi ve Pazar günleri full sokağa çıkma yasağı geleceği iddia edildi. Sosyal medyada yapılan açıklama bugün oldukça hızlı bir şekilde yayılırken, koronavirüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı zamanlar akla geldi. İlk olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında ise genel sokağa çıkma yasağı gelmişti. Süreç aynı şekilde ilerliyor olabilir. Tarihlere göre yasakları sizler için sıraladık.

Not: Bildirge %100 gerçek diye bir durum yoktur. Sosyal medyada çıkan iddialara göredir.