Ankara'da Koronavirüste Aralık Ayında Sosyal Hayat Tamamen Bitiyor! Yeni Yasaklar Ortaya Çıktı, Eski Günler Başlıyor! Herkesin Dikkatine...
Ankara'da koronavirüste aralık ayında sosyal hayatın tamamen bitebileceği ifade ediliyor. Yakında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının ardından ortaya çıkacak yasaklar, bugün sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf Ankara'da ve Büyükşehirlerde sosyal hayatın tamamen biteceğini gösterdi. Söz konusu bildirgenin 2 Aralık çarşamba yayınlanacağı da ifade edildi. İşte tarih tarih Ankara'da koronavirüs yasakları:
2 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak olan bildirgeyle birlikte Aralık ayı boyunca Cumartesi ve Pazar günleri full sokağa çıkma yasağı geleceği iddia edildi. Sosyal medyada yapılan açıklama bugün oldukça hızlı bir şekilde yayılırken, koronavirüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı zamanlar akla geldi. İlk olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında ise genel sokağa çıkma yasağı gelmişti. Süreç aynı şekilde ilerliyor olabilir. Tarihlere göre yasakları sizler için sıraladık.
Not: Bildirge %100 gerçek diye bir durum yoktur. Sosyal medyada çıkan iddialara göredir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.