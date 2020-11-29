Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.