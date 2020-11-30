Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Kas 2020 - 10:21 G: 30 Kas 2020 - 10:22

ATO Başkanı Baran’dan Kış Lastiği Uyarısı: “Trafik kazası “kader” değil”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 1 Aralık’ta başlayacak olan ticari araçlar için kış lastiğine geçiş zorunluluğunu hatırlatarak, sürücü ve işletmeleri uyardı. Baran, “Araçlara takılacak kış lastikleri sürüş güvenliğini sağlarken, can ve mal güvenliğini de artıracak. Trafik kazası ‘kader’ değildir, önlem alınarak engel olunabilir” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğuna dair hatırlatma yapıp, işletmeleri hem can hem de mal kaybına uğramamaları konusunda uyardı. Kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağladığını belirten Baran, “Dünya genelinde trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor. Türkiye’de ise araç kaynaklı kazaların yüzde 59’una mevsime uygun olmayan aşınmış lastik seçimi sebep oluyor. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı doğru lastik kullanarak can ve mal kaybına sebebiyet vermemeleri konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.

-“DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN KIŞ LASTİĞİ KULLANIN”-

Trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin gerekliliğine dikkat çeken Baran, “Kazaların çoğu yol tutuşu sıfıra düşen aşınmış lastiklerden kaynaklanıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altı sıcaklıklarda yumuşaklığını ve tutma özelliğini koruyarak, ıslak zeminde yol tutuşunu artırıyor. Sürücülerimizden ve işletmelerimizden daha güvenli bir sürüş ve makul fren mesafesi için kış lastiğine geçmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Baran, ATO’nun 39 No’lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesinin kış lastiği konusunda aydınlatıcı çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monte edilen tüm lastiklerinin yanı sıra stepne lastiklerinin de kış lastiği olması gerektiğini bildirdi. Baran, kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan 2021’de sona ereceğini söyledi.

30 Kas 2020 - 10:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara İtfaiyesi’nden baca temizliği uyarısı mask
Ankara İtfaiyesi’nden baca temizliği uyarısı
Masterchef Yarışmasında Yer Alan Uğur Gözyaşlarına Boğuldu! Milyonlarca Kişi Onunla Birlikte Ağladı! “Utanıyorum!” mask
Masterchef Yarışmasında Yer Alan Uğur Gözyaşlarına Boğuldu! Milyonlarca Kişi Onunla Birlikte Ağladı! “Utanıyorum!”
Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi ile nasıl güzelleşiriz? mask
Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi ile nasıl güzelleşiriz?
Ankara Mamak sokaklarında koronavirüs temizliği devam ediyor mask
Ankara Mamak sokaklarında koronavirüs temizliği devam ediyor
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini mağlup etti
Ankara Keçiören’de 5 yeni kütüphane hizmete açılacak mask
Ankara Keçiören’de 5 yeni kütüphane hizmete açılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL