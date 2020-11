ATO Başkanı Baran’dan Kış Lastiği Uyarısı: “Trafik kazası “kader” değil”

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemeyle, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğuna dair hatırlatma yapıp, işletmeleri hem can hem de mal kaybına uğramamaları konusunda uyardı. Kış lastiklerinin karlı ve buzlu havalarda fren mesafesini yüzde 30 oranında kısalttığını ve kazaların önlenmesinde yüksek fayda sağladığını belirten Baran, “Dünya genelinde trafik kazaları her 24 saniyede 1 can alıyor. Türkiye’de ise araç kaynaklı kazaların yüzde 59’una mevsime uygun olmayan aşınmış lastik seçimi sebep oluyor. İşletmelerimizi ve vatandaşlarımızı doğru lastik kullanarak can ve mal kaybına sebebiyet vermemeleri konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.

-“DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN KIŞ LASTİĞİ KULLANIN”-

Trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin gerekliliğine dikkat çeken Baran, “Kazaların çoğu yol tutuşu sıfıra düşen aşınmış lastiklerden kaynaklanıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altı sıcaklıklarda yumuşaklığını ve tutma özelliğini koruyarak, ıslak zeminde yol tutuşunu artırıyor. Sürücülerimizden ve işletmelerimizden daha güvenli bir sürüş ve makul fren mesafesi için kış lastiğine geçmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Baran, ATO’nun 39 No’lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesinin kış lastiği konusunda aydınlatıcı çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monte edilen tüm lastiklerinin yanı sıra stepne lastiklerinin de kış lastiği olması gerektiğini bildirdi. Baran, kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan 2021’de sona ereceğini söyledi.