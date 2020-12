Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Eğitim Platformu Konferansına Katılacak

Dünyanın üst düzeyde kabul gören eğitim araştırmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçlarına göre, Türkiye hem puan olarak hem de sıralama olarak yükseliş kaydetti ve ortalamaların üzerine çıktı. Fen ve matematik alanlarında gerçekleşen bu uluslararası değerlendirme, tüm ülkeler tarafından dikkatle takip edilmekte ve bir anlamda eğitim politikalarının karnesini oluşturmaktadır. TIMSS değerlendirmeleri, (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA tarafından 4 yılda bir yapılmaktadır. Türkiye, matematik ve fen değerlendirmelerinin; hem 4. sınıf hem de 8. sınıf düzeylerinde ortalama başarısını anlamlı ölçüde artırmıştır.

TIMSS 2019’un ve Türkiye’nin elde ettiği sonucun değerlendirilmesi amacıyla, Ankara Eğitim Platformu, konuyu en üst düzeyde temsil eden iki ismin katılacağı bir konferans düzenleyecek. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk, TIMSS 2019 Türkiye sonuçları yanı sıra, bakanlığın 2023 vizyonunu içeren bir sunum yapacaktır. TIMSS’in başındaki isim olan IEA İcra Direktörü Dr. Dirk Hastedt ise uluslararası bağlamda değerlendirme sonuçlarını aktaracaktır.

Dijital ortamda ve tüm eğitimcilere açık bir şekilde gerçekleşecek olan konferans için www.ankaraegitimplatformu.org web sitesi üzerinden kayıt olunabilecektir.

Mirkan Aydın, geçen sene gerçekleştirdikleri ve PISA Direktörü Andreas Schleicher’in katıldığı konferanstan sonra; bu yıl da TIMSS direktörü ile uluslararası bir organizasyona imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. TIMSS 2019 konferansına en az 3.000 eğitimcinin katılmasını beklediklerini aktaran Aydın, konferansın sonucu hakkında bilimsel bir bildirgenin de yayınlanacağını belirtti.