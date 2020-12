Masumlar Apartmanı Dizisindeki O Sahne Milyonları Şaşkına Çevirdi! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Yorumlar Olay Oldu...

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Yayınlandığı günden beri en çok izlenme oranına sahip olan ve zirveyi kimseye bırakmayan yapım yayınlanan her bölümü ile de izleyenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Her hafta salı günleri ekrana gelen yapım şaşırtıcı gelişmeler ile sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geliyor. Her bölümü ile izleyenleri şaşırtan Masumlar Apartmanı dizisi bu hafta yine izleyenlerden inanılmaz yorumlar aldı. Yapımın dün akşama gelen final sahnesi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Masumlar Apartmanı Son Bölümü İle Yine Gündem Oldu



TRT1 ekranlarının en iddialı yapımlarından olan ve yeni sezonun en başarılı projesi olarak gösterilen Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapım, gerçek hayat hikayesi anlatan senaryosu ile de beğeni topluyor. Salı günlerinin en çok izlenen dizisi olan Masumlar Apartmanı son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümü ile yine büyük beğeni toplayan dizide yaşanan gelişmeleri izleyenler heyecanla takip etti.