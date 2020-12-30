EDHO’da Alpaslan’a Hain Suikast! Alpaslan Diziye Veda Mı Edecek? EDHO’da Ölümler Bitmedikçe, Final İddiaları Kol Geziyor! Ne Zaman Final Yapacak?
ATV ekranlarında 6 sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü ve Yalçın Hafızoğlu gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Dizinin yayınlanan bölümünde Alpaslan’a düzenlenen hain suikast, tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizi final mi yapıyor?
ATV’nin başarılı yapımları arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayınlanan bölümleriyle beraber, büyük bir ilgi içerisinde izlenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra dizide meydana gelen olaylar izleyici kitlesini ekranlara kilitliyor. Milyonlarca kişi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yayınlanan son bölümünde Alpaslan’a düzenlenen hain suikastı mercek altında izledi. Bu bölümün ardından seyirci, dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı. Peki, Alpaslan’a düzenlenen hain suikastın sonu ne olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanan son bölümünde Alpaslan’a düzenlenen hain suikast, tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi Alpaslan’a ne olacağını merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra dizide yaşanan ölümlerin ardı arkası kesilmeyince, izleyici kitlesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın final yapacağını düşünmeye başladı. Alpaslan’a düzenlenen hain suikastın sonucunun ne olacağını merak eden izleyici, dizinin yeni bölümü için geri sayım yapmaya başladı. Bu sahneler, geceye adeta damga vurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.