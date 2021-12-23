2022 Yılbaşı Bileti Amorti ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango yılbaşı biletinde amorti nedir, ne kadar oldu?

Amorti ikramiyesi geri sayımı başlanan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi öncesi yine vatandaşların ilgisini üzerine topladı. Büyük ikramiye tutarının 100 milyon TL olarak açıklandığı 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi öncesi ise gözler amorti ikramiyesine çekildi. Amorti ikramiyesi ne kadar oldu?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Bileti Amorti İkramiyesi Ne Kadar, Kaç TL?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişine ait amorti ikramiyeleri, bilet türüne göre farklı seyreder.

Çeyrek bilet için 30 TL olan amorti ikramiyesi, yarım bilet için 60 TL’dir. Tam bilete ise amorti vurduğunda 120 TL ikramiye kazanılmış kabul edilir. Amorti ikramiyesi doğrudan tahsil edilebileceği gibi yeni bilet alımı için de kullanılabilir.

Amorti İkramiyesi Nedir?

Amorti ikramiyesi her Milli Piyango çekilişinde biletlerin son rakamına göre verilen bir tür ikramiyedir. Amorti ikramiyesinin tutarı ise satın alınan biletin değeri kadardır. Amorti ikramiyesi ile Milli Piyango’dan bilet almış olan vatandaşlar, en azından bilet parasını geri alma şansı elde ederler.

Amorti Nasıl Çekilir?

Amorti çekiminde her yıl olduğu gibi yılbaşı çekilişinde de iki rakam çekilecek. Büyük ikramiye çekilişinin başladığı saatlerde çekilen amorti çekilişindeki iki rakam, sahip olunan biletin son rakamı ile kontrol edilir. Biletin son rakamının bahsedilen iki rakamdan birisine karşılık gelmesi halinde, amorti ikramiyesine hak kazanılmış sayılır.