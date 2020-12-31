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- 31 Ara 2020 - 15:54 G: 31 Ara 2020 - 16:01

IKEA Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Açılış ve Kapanış Saatleri! Ankara’da IKEA Çalışma Saatleri 2021!

1943 yılından bu yana hizmet veren ve dünyanın en çok tercih edilen mobilya mağazası olan IKEA’nın çalışma saatleri araştırılmaya devam ediyor. İsveç merkezli olarak kurulan ve şimdilerde 40’dan fazla ülkede şubesi bulunan IKEA mağazaları Türkiye’de de ev alışverişleri, mobilya ve dekorasyon ürünleri için en fazla tercih edilen mağaza olmaya devam ediyor. IKEA mağazalarının çalışma saatleri ise merak konusu oluyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

IKEA Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Açılış ve Kapanış Saatleri! Ankara’da IKEA Çalışma Saatleri 2021! Her zevke hitap eden geniş ürün kategorisi ve farklı bütçelere uygun ürünleri ile birçok kişinin ilgisini çeken ev aletlerine ve mobilyalara sahip olan IKEA tüm dünyada olduğunu gibi Türkiye’de de her dönem binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Yoğun talep gören mağaza zincirlerinden biri olan IKEA’nın açılıp kapanma saatleri ve hangi günlerde hizmet vermediği ise merak konusu oluyor.

IKEA Mağazaları Hangi Saatler Arasında Hizmet Veriyor, Hafta Sonları Açık Mı?

Dünyanın en çok tercih edilen ve en popüler mağazalarından IKEA haftanın her günü hizmet vermektedir. Hem hafta içi hem de hafta sonu açık olan market çalışma saatleri ve günleri ile hafta içi mesaisi olan birçok vatandaşa da ziyaret imkanı sağlamaktadır. Haftanın her günü hizmet veren IKEA mağazaları sabah saat 10.00’da açılır ve akşam saat 20.00’da kapanır. Haftanın her günü bu saatlerde açık olan mağazanın resmi tatil ve bayramlarda açık olup olmadığı ise merak ediliyor.

31 Ara 2020 - 15:54 Ankara- Yaşam

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