O Ses Türkiye'ye Son Darbe Nazlı Çelik Tarafından Vuruldu! Performansı Seyirciler Tarafından Gecenin Şampiyonu Olarak Seçilmesine Neden Oldu! "Ne Güzel Kadın!"... O Ses Türkiye’nin 2021 yılbaşı özel programı, ekranların en çok ses getiren yapımları arasında yer aldı. Jüride ise Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk yer aldı. Hemen hemen her yıl sürekli olarak yılbaşına özel program yapan O Ses Türkiye, yılbaşına özel programı ile beraber, son derece renkli anların yaşanmasına neden oldu. Sahnede yer alan sanatçılar arasında, Nazlı Çelik’in performansı tüm dikkatleri üzerine çekti…

O Ses Türkiye’nin yayınlanan yeni bölümünde yılbaşı gecesi için sahnede yer alan isimler arasında, Demet Özdemir, Kerem Bürsin, Hasan Can Kaya, Hakan Çalhanoğlu, Hande Erçel, Cemal Can Canseven, Ezgi Mola, Ayça Ayşin Turan ve Aleyna Tilki gibi birçok ünlü isim yer aldı. Bunun yanı sıra programda gerek seslendirdiği müzikle gerekse can alıcı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Nazlı Çelik, milyonları kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada konu hakkında birçok paylaşım yapıldı.

Ana haber sunucusu olan Nazlı Çelik, O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel programına katıldı. Programda son derece başarılı bir seslendirme yapan Nazlı Çelik, herkesi kendine hayran bıraktı. Milyonlarca kişi bu performans karşısında adeta küçük dilini yuttu. Ebru Gündeş’in Nazlı Çelik şarkı söylerken, “Bravo!” diyerek desteklemesi ise izleyici kitlesinin gözünden kaçmadı. Milyonlarca kişi en başarılı sanatçının Nazlı Çelik olduğunu dile getirdi.

O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel programına katılan Nazlı Çelik, “Masum Değiliz” adlı şarkıyı seslendirerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ana haber sunucusunun bu performansı, izleyici kitlesi tarafından oldukça fazla beğenildi. Sosyal medya da konu hakkında paylaşımlarda bulunan kişiler, gecenin en iyi ses veren sanatçısının Nazlı Çelik olduğunu dile getirdiler.

O Ses Türkiye’de en çok ses getiren ünlü isimlerden birisi de Nazlı Çelik oldu. Masum Değiliz şarkısını başarılı bir şekilde seslendiren ana haber sunucusu Nazlı Çelik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya da Nazlı Çelik’in performansı hakkında, “Şarkıcılara taş çıkarırsın!”, “Ne güzel kadın be. Hem başarılı hem yetenekli.”, “Bu kadar güzel şarkı söylemeyi nereden öğrendin. Helal olsun!” yorumlarında bulundu.