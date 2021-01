Un Fiyatları 2021 – En Ucuz Un Hangisi, En Kaliteli Ucuz Un Hangisi?

Un Fiyatları 2021 – En Ucuz Un Hangisi, En Kaliteli Un Hangisi? Tarih boyunca dünyanın her yerinde, un en temel gıda maddelerinin yapımında kullanılmış ve kültürlere farklı lezzetler sunmuştur. Dünyanın hemen hemen her yerinde unla yapılan gıda ürünleri, insanlara yeni tatlar, yeni ürünler sağlamıştır. Bununla birlikte, temel gıda maddesi olan un da her kültürde oldukça önemli bir yere koyulmuştur. Hiç şüphesiz bizim kültürümüzde de un, fazlasıyla önemli bir konumda yer alıyor. Bunun için birçok tarım ürününden, çeşitli şekillerde un elde ediliyor.

Buğday, mısır gibi tarım ürünlerinin işlenerek ve öğütülerek elde edildiği un, özellikle ekmek gibi birçok gıda ürününün temel maddesini oluşturuyor. Bugün Türkiye’de hemen hemen her evde, temel erzak malzemelerinin arasında un yer alıyor. Çünkü bizim kültürümüzde de birçok gıda ürünü un sayesinde elde ediliyor. Örneğin başta ekmek olmak üzere, börek, tatlı, poğaça gibi birçok mamulde un kullanılıyor. Un sayesinde elde edilen hamurlar, içerisine eklenen çeşitli malzemeler ile birlikte pişirilerek bir gıda ürünü ortaya çıkarıyor.

Unun Kullanımı Daha da Yaygınlaştı

Özellikle Türk kültüründe yer alan misafirlikte, misafire bir şeyler ikram etmeden ağırlamak olmaz. Bu sebeple özellikle de evlerde düzenlenen günlerde, insanlar mutfakta ellerinden gelen her şeyi yaparak güzel ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Tabii sadece misafirler için değil, ev halkı için de un kullanılarak birçok yemek ve unlu mamul elde edilebiliyor. Covid-19 salgınının hayatımıza girmesi ile birlikte, herkes evde karantinaya kapanmak zorunda kaldı.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde, karantina günlerinde evde unlu mamuller yapmak artık geleneksel bir hal aldı. Birçok insan sosyal medya hesaplarında yaptığı unlu mamulleri paylaşınca, bu durum bir trend haline dönüştü ve evde başta ekmek olmak üzere, insanlar birçok unlu mamul yapmaya başladı. Unun kullanımının hali hazırda zaten yaygın olmasına bir de bu yeni trendler eklenince, un kullanımı daha da yaygınlaşmaya başladı. Daha önceleri zaten çok yaygın bir şekilde evlerde un kullanılarak gıda ürünleri elde ediliyordu. Fakat bunun yaygın olmadığı evlerde bile artık un kullanımı belli noktalara geldi ve Covid-19 salgını devam ettiği sürece birçok insan ekmeği dahi dışarıdan almamaya ve evde kendi imkanları ile yapmaya kararlı görünüyor. Hal böyle olunca da internette en çok aratılan konulardan biri de un fiyatları oluyor. İnsanlar, un kullanarak yapacağı mamullerde ucuz ve kaliteli ürünler kullanmak istiyor.

Hangi Fiyat Aralıklarında Satılıyor?

Vatandaşlar market raflarında unların hangi fiyat aralığında satıldığını araştırıyor. Bu kapsamda un fiyatları; ağırlığına, markasına ve satıldığı yere değişiklik gösterebiliyor. Fakat genel çerçevede bakıldığında ortalama olarak 2 kilogramlık un, 7,50 TL ile 20 TL arasında markasına göre fiyatlanıyor. İndirimli günlere, kampanyalara göre de un fiyatlarında değişiklikler olabiliyor. Örneğin yine aynı değişiklik unsurlarına göre 5 kilogramlık un fiyatları, 15 TL ile 30 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.