Su Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Su Aboneliği Nasıl Açılır? Binlerce vatandaş, konut değiştirirken ne tür işlemler yapılacağını merak ediyor, araştırıyor. Bir konut ya da işletme değiştirildiğinde ya da sıfırdan bir yapıya geçildiğinde, vatandaşların bazı işlemleri halletmesi ve çeşitli evrakları tamamlaması gerekiyor. Konutta ikamet edecek olan kiracı ya da ev sahiplerinin, bu işlemleri halletmemesi durumunda, kişilere çeşitli cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Bu uygulamalar doğrultusunda, vatandaşların para cezasına çarptırılmaması için elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini üzerine alması gerekiyor. Bu abonelikleri, konutta ikamet eden vatandaşların bizzat üzerine alması gerekiyor. Buna göre vatandaşların, bulunduğu ildeki ilgili kurumlara giderek, gereken evrakları ve depozito (güvence) bedellerini ödeyerek, kimliklerini ibraz ederek bu abonelikleri alması şartı bulunuyor. Buna göre doğalgaz abonelik depozito bedelleri, hiçbir ilde farklılık göstermiyor ve EPDK tarafından o yıl için belirlenen tutar, vatandaşlar tarafından alınıyor.

İkametgah adreslerini değiştiren vatandaşların, bu belli başlı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmek isteyen, ikametgah adresinde değişiklik olan vatandaşlar bu kapsamda en çok da yükümlülüklerin neler olduğunu ve nasıl yerine getirildiğini araştırıyor. Son günlerde ise vatandaşların en çok araştırdığı, su aboneliklerinin nasıl açtırılacağı ve bu kapsamda ne kadar depozito bedeli ödeneceği olarak karşımıza çıkıyor. Su abonelikleri, Türkiye’de ilden ile göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı illerde, yükleme yöntemi (kontörlü) ile su abonelikleri bulunurken, bazı illerde fatura yöntemi (sayaç) ile su abonelikleri bulunuyor. Bu kapsamda su abonelik işlemleri de ilden ile değişiklik gösterebiliyor. Fakat ilk olarak konuta ikametini aldıran vatandaşların, hangi yöntemde olursa olsun, su aboneliğini kendi adına alması gerekiyor. Bu işlem aynı şekilde, elektrik ve doğalgaz aboneliklerinde de geçerli oluyor.

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Su aboneliğinin ücreti 2020 yılı için 196,50 TL olarak belirleniyor.

Su Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Su abonelik açtırma işlemlerinde, ilgili kurum tarafından ilk olarak bina yaşına bakılıyor. Buna göre bina yaşına göre su abonelik açtırma işlemlerinde gereken evraklar da farklılık gösterebiliyor. Buna göre bina yaşına göre değişiklik gösteren belgeler şöyle:

· Binanın yaşına ilişkin ilgili resmi kurumdan alınan belge

· Kimlik, ehliyet veya pasaport

· DASK (zorunlu deprem sigortası) belgesi

· Depozito bedeli

· Yapı ruhsatı (bina yaşı 12/10/2004 – 26/07/2008 tarihleri arasındaysa)

· Yapı iskan belgesi (bina yaşı 26/07/2008’den sonra ise)

Öte yandan bu belgelerde, eğer su aboneliği açtırılacak olan yapı işletme ise yine değişiklikler oluyor. Buna göre işletme su aboneliği açtırma işlemlerinde ek olarak; vergi levhası, imza sirküleri ve yetki belgesi gibi belgelerin de ibraz edilmesi gerekiyor.

Su Aboneliği Depozito Bedeli

Su aboneliği açtırmak için vatandaşların ayrıca bir de depozito bedeli ödemesi gerekiyor. İlden ile, kurumdan kuruma değişiklik gösterebilen bu bedeller, abonelik sona erdiğinde ilgili vatandaşa geri ödeniyor. Aboneliğini sonlandıran vatandaşların eğer su borcu bulunuyorsa, kurumlar ya aboneliği borç kapanana kadar iptal etmiyor ya da bu borcu depozito bedelinden kesiyor.