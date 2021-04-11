Ekonomik sıkıntıların iyiden iyiye arttığı bu günlerde vatandaşlar, iş ilanlarını daha çok araştırmaya başladı. Zira salgın dönemi ile birlikte birçok işletme ya kapandı ya da geçici olarak kapanmak zorunda kaldı. Fakat iş sahasında marketler faaliyetlerine devam ediyor. Çünkü market ihtiyaçları zaruri ihtiyaçlar ve sokağa çıkma yasaklarında dahi marketler sınırlı saat aralıklarında olsa bile açık tutuluyor. Öte yandan salgının hayatımıza girmesi ile birlikte, dışarı çıkmanın artan tehlikesi, vatandaşları evde kalmaya itiyor ki zaten sağlık için de böyle olması gerekiyor.

Migros’ta Nasıl İşe Girilir? Migros İş Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

Sokağa çıkmadan, markete gitmeden ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını araştıran vatandaşların karşısına da yine salgın dönemi ile birlikte hayatımıza yoğun şekilde giren, online sipariş sistemleri çıkıyor. Daha önceden seyrek şekilde var olan online sipariş sistemleri, salgın dönemi ile birlikte neredeyse tüm marketlere yayılmış durumda.

Vatandaşlar evlerinde oturduğu yerden, market uygulamaları ya da web sitelerinden siparişlerini verebiliyor. Bu durumda da marketler açısından ortaya yeni bir istihdam sahası çıkıyor. Market bünyesinde, reyon görevlisi, kasa çalışanı, kasiyer gibi birçok çalışan bulunmasına karşın, online siparişleri adreslere ulaştırması gereken personellere de ihtiyaç doğuyor. Öte yandan ortaya çıkan tek ihtiyaç, sipariş teslim alanında da olmuyor.

Yoğunlaşan siparişler nedeni ile birçok market ve marketler zinciri, birçok kadroda personel alımlarını başlatmış durumda. Böylece işinden olan, hali hazırda iş arayan birçok vatandaşın karşısına da bu gibi iş ilanları çıkıyor.

Migros’a İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Migros’a iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Migros’un web sitesi aracılığıyla başvurusunu gerçekleştirebilir. Migros’un internet sayfasında, ilgili bölümde vatandaşlar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmalıdır.

Bu başvuru formu daha sonra Migros ekiplerince incelenmeye alınır. Daha sonra kabul edilen vatandaşlara Migros, formda belirtilen iletişim numarası üzerinden ulaşır.

Bu görüşmenin ardından da Migros ekipleri ile başvurusu onaylanan vatandaşlar arasında online görüşme sağlanır ve bu görüşmenin de ardından Migros ekipleri, görüşme yapılan kişinin işe alınıp alınmayacağına karar verir.

Migros, işe alım ilanlarında çoğu zaman 3 kadro başlığında duyuru yapıyor. İşe alım ilanlarında Migros; idari birimler, mağaza personeli ve mağaza yönetimi başlıklarında duyuru ve alım gerçekleştiriyor.

Bu başlıklar da kendi içerisinde çeşitli kadrolara ayrılıyor. Migros web sitesinden başvuru yapan adayların, istediği başlığı seçerek başvurusunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Migros’un mağaza personeli başlığı altında işe alım gerçekleştirdiği kadrolar şöyle:

· Takım lideri

· Kasap

· Mal kabul personeli

· Danışman

· Büro personeli

· Şarkütör

· Master personel

· Satış personeli

· Kasiyer

· Tezgahtar