Doğalgaz Aboneliği Açtırma Ücreti 2021 – Nasıl Açılır?

Vatandaşlar, ikametgah adresini değiştirdiğinde, belli başlı bazı yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır. Bu kapsamda vatandaşların karşısına en çok çıkan sorulardan biri de abonelik açtırma adımları oluyor. Birçok vatandaş, yeni bir konuta geçtiğinde ya da işyerine geçtiğinde bu yapının aboneliklerini kendi üzerine almakla yükümlüdür.

Ev alan, ev yaptıran ya da kiraya çıkan her vatandaşın elektrik, doğalgaz ve su aboneliklerini üzerine alması gerekiyor. Binlerce vatandaş, doğalgaz aboneliğinin nasıl açtırılacağını ve bu adımlarda ne kadar ücret ödeneceğini araştırıyor. Bu kapsamda doğalgaz abonelikleri için atılacak adımlar, yapıda doğalgaz tesisatın olup olmadığına göre, tesisat varsa daha önce kullanıma açılıp açılmadığına göre değişiklik gösteriyor. Öte yandan doğalgaz açtırma adımlarında ödenen ücretler de aynı şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Tesisat Yoksa Bildirmek Gerekiyor

Eğer ikametgah adresinin taşındığı binada doğalgaz tesisatı yoksa vatandaşların bu durumu bildirmesi gerekiyor. Vatandaşlar doğalgaz dağıtım şirketine tesisatın olmadığını ve çevreye bir doğalgaz tesisat kutusunun tesis edilmesine dair bilgilendirmesini yaptıktan sonra doğalgaz dağıtım şirketi, ekonomik ve çevresel şartlar uygun olduğu takdirde o bölgeye hat çekiyor. Eğer o bölgede belli nedenlerden dolayı bu tesisat sağlanamıyorsa, doğalgaz dağıtım şirketi, bu konuyla ilgili gerekçeleri, 15 gün içinde vatandaşlara geri bildiriyor. Eğer ekonomik, altyapı ve çevresel faktörler uygunsa doğalgaz dağıtım şirketi o bölgeye doğalgaz tesisatı sağlayabiliyor.

Abonelik İçin Gerekli Evraklar

Eğer binada zaten doğalgaz tesisatı varsa ve kullanıma uygunsa, adres değişikliği yapan vatandaşların, doğalgaz dağıtım şirketine giderek gerekli belgeleri ve güvence bedelini ödemesi gerekiyor. Bu adımlardan sonra doğalgaz aboneliği kısa süre içinde açılıyor. Bu kapsamda vatandaşların doğalgaz dağıtım şirketine sunması gereken evraklar şu şekildedir:

· T.C nüfus cüzdanı

· Doğalgaz tesisat no.

· Kişi mülk sahibi ise tapu

· Kişi kiracı ise kira kontratının fotokopisi

Öte yandan adres değişikliğini konut üzerinde değil de ticari işletme üzerinde yapacak olan vatandaşların, ayrıca vergi levhası nüshası, kaşe gibi ek belgeler de sunması gerekiyor.

Ödenecek Depozito Bedeli

Vatandaşların doğalgaz açtırma işlemleri sırasında bir de doğalgaz dağıtım şirketine belli oranda depozito (güvence) bedeli ödemesi gerekiyor. Bu güvence bedeli vatandaşlardan, doğalgaz aboneliği açtırılmadan önce alınıyor ve konuttan ayrılırken bu bedel geri ödeniyor. Vatandaşların doğalgaz dağıtım şirketine ödediği depozito bedelleri ise şehirden şehre ya da bölgesel olarak değişiklik göstermiyor. Tüm Türkiye’de doğalgaz dağıtım şirketlerine, o yıl aynı miktarda doğalgaz aboneliği depozito bedeli ödeniyor. Bu kapsamda doğalgaz dağıtım depozito bedelleri tüm Türkiye için EPDK tarafından belirleniyor. EPDK’nın belirlediği depozito bedeli, enflasyon verilerine göre dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor. Konuta taşınan vatandaşlar, aboneliği açtırırken enflasyon oranına göre belirlenen depozitoyu ödüyor ve aynı şekilde konuttan ayrılırken doğalgaz aboneliğini kapattırdığında yine enflasyon verilerine göre depozito bedelini güncellenmiş şekilde geri alıyor.