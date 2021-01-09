Survivor 2021 Şampiyonları Şimdiden Belli Oldu! Twitter Sallanıyor, Neler Oluyor Neler! O 2 İsmi Görenler, Heyecandan Kendilerini Unuttu!

Survivor 2021 yılına çok hızlı bir şekilde başlangıç yaptı. Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye 2020'nin sonrasında yeşil ışık yaktığı Survivor'da; her sezonda olduğu gibi bu sezonda da heyecanı en yüksekte tutmak adına birçok yenilik altına imza attı. Attı atmasına fakat burada asıl konumuz, şampiyon olacak isim. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Müthiş bir destekçi kitlesi oluşmasına. Peki, o 2 isim kim? İşte detaylar...

Survivor 2021 ateşi yanmaya başladı. Bugün ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden programda şampiyon olacak 2 isim de izleyici tepkisine göre belli oldu! İşte o 2 isim ve haklarında paylaşılanlar! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>