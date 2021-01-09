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- 09 Oca 2021 - 23:39 G: 09 Oca 2021 - 23:57

Survivor 2021 Şampiyonları Şimdiden Belli Oldu! Twitter Sallanıyor, Neler Oluyor Neler! O 2 İsmi Görenler, Heyecandan Kendilerini Unuttu!

Survivor 2021 bugün başladı. Oldukça heyecan dolu sahneleriyle ekranlara gelen Survivor'da; Acun Ilıcalı'nın girişinden yarışmacıların aileleriyle vedalaşmasına, ilk oyundan performanslara kadar her an dolu dolu geçti. 2021 yılında daha önceki bölümlerde olduğu gibi, reyting rekortmeni olma hazırlığı başlamış durumda. Tüm bunlar bir yana, aslında Survivor başlar başlamaz, şampiyon da Twitter'a bakılırsa belli oldu. Geçen yıl Cemal Can için atılan tweetler bu yıl o 2 isim için atıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021 yılına çok hızlı bir şekilde başlangıç yaptı. Acun Ilıcalı, Masterchef Türkiye 2020'nin sonrasında yeşil ışık yaktığı Survivor'da; her sezonda olduğu gibi bu sezonda da heyecanı en yüksekte tutmak adına birçok yenilik altına imza attı. Attı atmasına fakat burada asıl konumuz, şampiyon olacak isim. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Müthiş bir destekçi kitlesi oluşmasına. Peki, o 2 isim kim? İşte detaylar... 

Survivor 2021 ateşi yanmaya başladı. Bugün ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden programda şampiyon olacak 2 isim de izleyici tepkisine göre belli oldu! İşte o 2 isim ve haklarında paylaşılanlar! Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

09 Oca 2021 - 23:39 Ankara- Yaşam

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