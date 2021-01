Anasayfa/

09 Oca 2021 - 23:39

Survivor 2021 Şampiyonları Şimdiden Belli Oldu! Twitter Sallanıyor, Neler Oluyor Neler! O 2 İsmi Görenler, Heyecandan Kendilerini Unuttu!

Survivor 2021 bugün başladı. Oldukça heyecan dolu sahneleriyle ekranlara gelen Survivor'da; Acun Ilıcalı'nın girişinden yarışmacıların aileleriyle vedalaşmasına, ilk oyundan performanslara kadar her an dolu dolu geçti. 2021 yılında daha önceki bölümlerde olduğu gibi, reyting rekortmeni olma hazırlığı başlamış durumda. Tüm bunlar bir yana, aslında Survivor başlar başlamaz, şampiyon da Twitter'a bakılırsa belli oldu. Geçen yıl Cemal Can için atılan tweetler bu yıl o 2 isim için atıldı.