Czn Burak’ın sevgilisi kim? CZN Burak’ın sevgilisini öğrenenler, kendi gibi birisini bulmuş diyecekler!

Devasa yemek videoları ile kısa sürede ünlenen ve ünü Türkiye’nin dışına taşan CZN Burak, paylaşımları ve yaptıkları yanında özel hayatı ile de gündemden inmiyor. Bir dönem TikTok’ta ünlenen Merve Yalçın ile birlikte olan CZN Burak, yeni sevgilisi ile herkesi şaşırttı. Kendisi gibi bir fenomen seçen CZN Burak, yeni sevgilisini de TikTok’tan buldu ve L’oreal’in eski reklam yüzü ve fenomen Aslı Güler ile birlikte olduğunu ilan etti.

CZN Burak Kimdir?

CZN Burak adı ile tanınan Burak Özdemir, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Yoncaköyü memleketi olan fenomen isim, Hatay Medeniyetler Sofrası isimli lokanta zincirinin sahibidir. Kameralar karşısında Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekler yaparak ünlenen isim, sempatik tavırları ve devasa videoları ile kısa sürede ünlenerek yüksek takipçi sayısına ulaştı.

CZN Burak Instagram Hesabı Nedir?

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Instagram’da “cznburak” hesabı üzerinden paylaşım yapmaktadır. Fenomenin Instagram’daki toplam takipçi sayısı 19,3 milyondur.

CZN Burak Twitter Hesabı Nedir?

Burak Özdemir Twitter’da @CznBurak kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır. Fenomen CZN Burak Twitter’da yaklaşık 509 bin takipçiye sahiptir.

CZN Ne Demek?

Asıl adı Burak Özdemir olan fenomen, “CZN” takma adını kullanmakta ve tüm dünya tarafından CZN Burak olarak tanınmaktadır. CZN anlamı ise babasının sahip olduğu tekstil firmasından gelmektedir. Babası “Cinzaro” isimli bir tekstil firmasına sahip olan fenomen, CZN kısaltmasını kullanmak için buradan esinlenmiştir.